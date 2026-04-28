Videojuegos en familia: un estudio revela que derriban el estereotipo del vicio y democratizan la crianza

Flexibilización

El tema ya no es restrictivo porque permite una crianza acercada al juego que le agrada a los hijos. Y es lo que genera que los padres que crecieron con videojuegos y ahora los comparten están moldeando familias donde se diluyen los roles jerárquicos tradicionales. Las entrevistas realizadas para el estudio muestran que, al sentarse juntos frente a la pantalla, padres e hijos intercambian constantemente los papeles de aprendiz y maestro.