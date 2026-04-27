La Legislatura debatirá "Ficha Limpia" este jueves: ¿Quiénes no podrían ser candidatos?

LABOR PARLAMENTARIA / PRENSA LEGISLATURA
Resumen para apurados
- La Legislatura de Tucumán debatirá este jueves el proyecto de Ficha Limpia, tras la decisión de Labor Parlamentaria de incluir la inhabilitación de candidatos con condenas penales.
- La comisión presidida por Miguel Acevedo definió el temario en un marco de creciente presión social y tras anuncios del Gobierno Nacional sobre reformas electorales similares.
- De aprobarse, la ley marcará un cambio en los requisitos de idoneidad para cargos públicos, impidiendo que personas con antecedentes penales integren las listas en futuros comicios.
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