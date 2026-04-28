Opinión›› PANORAMA TUCUMANO Amenazas, memes y una violencia que se vuelve costumbre Un fenómeno que genera polémica y preocupación al mismo tiempo. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Gustavo Rodríguez Hace 19 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánSanta FeInseguridadJoaquín Girvau Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS En la zona núcleo las lluvias frenan la cosecha de soja Lo más popular “Soy el presidente que menos gana en América”, dijo Milei en la cena de la Fundación Libertad “No es mucha plata”: el Chaqueño Palavecino habló del subsidio vitalicio que recibirá del Gobierno de Salta Cuando el principal obstáculo no es el dinero: la clave para acceder a la casa propia en 12 meses Juicio por el caso Lebbos: “¿Quién encubriría a un sanguchero?”, planteó la defensa de Soto El tiempo en Tucumán: el cielo se mantendrá cubierto y el frío se hará sentir este martes Ranking notas premium Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada El ex defensor del Pueblo Eduardo Cobos desmiente las cifras de empleados que se difunden San Martín mordió la banquina en Carlos Casares y Agropecuario le dio una lección de ascenso Las PASO en el quirófano: ¿ahorro fiscal o cepo a la interna? La Legislatura debatirá "Ficha Limpia" este jueves: ¿Quiénes no podrían ser candidatos?