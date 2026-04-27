Atención Yerba Buena: comienzan a reemplazar el pavimento de calle Darwin

La Municipalidad de Yerba Buena continúa revalorizando el interior de la “Ciudad Jardín”. Esta semana, los trabajos que forman parte del plan integral de mantenimiento y mejora de la infraestructura vial, se harán en calle Darwin. La meta es la optimización de la circulación, reforzar la seguridad y mejorar la calidad de vida de los vecinos.
El tramo es el comprendido entre Catamarca y San Luis, con una extensión aproximada de 200 metros. Desde el área a cargo informaron que, una vez iniciadas las tareas, podrán registrarse desvíos o reducción de calzada, por lo que se recomienda circular con precaución y respetar la señalización en la zona. A los vehículos se les recomienda circular por calle Anzorena o Martín Fierro, vías paralelas que conectan el sur y el norte de Yerba Buena.
Para identificar la posición justa de la obra puede visitarse este enlace.