Atención Yerba Buena: comienzan a reemplazar el pavimento de calle Darwin

El tramo es el comprendido entre Catamarca y San Luis, con una extensión aproximada de 200 metros. Desde el área a cargo informaron que, una vez iniciadas las tareas, podrán registrarse desvíos o reducción de calzada, por lo que se recomienda circular con precaución y respetar la señalización en la zona. A los vehículos se les recomienda circular por calle Anzorena o Martín Fierro, vías paralelas que conectan el sur y el norte de Yerba Buena.