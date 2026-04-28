Huxe: cómo funciona la app que convierte tu día en un podcast personalizado

Resumen para apurados
- Ex integrantes de NotebookLM lanzaron Huxe, una app para iOS y Android que usa IA para transformar correos y agendas en podcasts diarios personalizados para optimizar la rutina.
- La herramienta vincula el calendario y correos para generar el 'Daily Brief'. Los usuarios pueden interactuar con dos narradores de IA y solicitar detalles sobre temas específicos.
- Esta innovación marca un cambio en el consumo de información, priorizando el formato auditivo sobre el visual. Su capacidad de aprendizaje sugiere una personalización más profunda.
Una nueva aplicación de inteligencia artificial busca cambiar la forma en que las personas organizan su rutina y consumen información diaria. Se trata de Huxe, una herramienta desarrollada por ex integrantes del equipo de NotebookLM que transforma correos, eventos y noticias en un resumen en formato podcast.
La propuesta apunta a algo simple: que el usuario no tenga que leer todo lo que le llega, sino escucharlo en un solo audio cada mañana.
Qué es Huxe y quiénes la crearon
Huxe fue desarrollada por Raiza Martin, Jason Spielman y Stephen Hughes, quienes trabajaron en NotebookLM durante su etapa inicial. Tras dejar Google en diciembre de 2024, lanzaron este nuevo proyecto enfocado en el uso cotidiano de la inteligencia artificial.
La app está disponible de forma gratuita en dispositivos iOS y Android, y se puede usar desde el primer día con una configuración rápida.
Cómo funciona el resumen diario en audio
La función principal se llama Daily Brief. Se trata de un resumen que se genera automáticamente cada mañana a partir de tres fuentes:
- Correo electrónico
- Calendario personal
- Temas de interés seleccionados
El contenido se presenta como un podcast con dos narradores de inteligencia artificial que dialogan entre sí.
El usuario puede interrumpir la reproducción en cualquier momento para hacer preguntas o pedir más detalles.
Qué necesitás para empezar
Uno de los puntos fuertes de Huxe es su facilidad de uso. La configuración inicial lleva aproximadamente cinco minutos y requiere:
- Conectar una cuenta de correo
- Vincular el calendario
- Elegir temas de interés
A partir de ese momento, la app genera automáticamente un resumen diario con la información más relevante.
Otras funciones: DeepCast y Live Stations
Además del resumen diario, Huxe incluye otras herramientas pensadas para ampliar la experiencia.
DeepCast permite escribir una pregunta o tema y obtener un podcast generado por IA en pocos segundos, con información recopilada de distintas fuentes.
Por otro lado, Live Stations ofrece la posibilidad de crear seguimientos sobre temas específicos, como tecnología o economía. La app actualiza el contenido a medida que surgen novedades.
Qué la diferencia de otras apps
Uno de los aspectos distintivos de Huxe es su capacidad de aprendizaje. A medida que el usuario interactúa con la app, el sistema ajusta los contenidos y mejora la selección de información.
Sin embargo, la herramienta todavía presenta algunas limitaciones. Por ejemplo, no permite explorar otras funciones mientras se reproduce un audio y algunas integraciones pueden fallar.
Más allá de esos detalles, Huxe es una alternativa para quienes ya consumen información a través de inteligencia artificial y buscan optimizar su tiempo.
Con un formato accesible, gratuito y fácil de usar, la app propone un cambio concreto: pasar de leer múltiples fuentes a escuchar un solo resumen personalizado.