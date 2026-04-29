OpiniónColumnas Jaldo se ubica en el centro del cuadrilátero político El gobernador navega entre las medidas libertarias y el reclamo peronista. Los sondeos le señalan que debe cambiar el eje comunicacional de cara a la contienda que se viene el año próximo. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Marcelo Aguaysol Hace 11 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios Lo más popular Videojuegos en familia: un estudio revela que derriban el estereotipo del vicio y democratizan la crianza Duolingo amplía sus cursos gratuitos: cuáles son los idiomas y cómo acceder Cuando el principal obstáculo no es el dinero: la clave para acceder a la casa propia en 12 meses Huxe: cómo funciona la app que convierte tu día en un podcast personalizado Netflix ya puso fecha a “Carísima”, la serie de Caro Pardíaco Ranking notas premium La Legislatura debatirá "Ficha Limpia" este jueves: ¿Quiénes no podrían ser candidatos? Por qué la derrota es una señal de alarma para San Martín: quedaron al descubierto problemas que venía arrastrando Jaldo se ubica en el centro del cuadrilátero político Amenazas, memes y una violencia que se vuelve costumbre Las PASO en el quirófano: ¿ahorro fiscal o cepo a la interna?