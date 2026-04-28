Duolingo amplía sus cursos gratuitos: cuáles son los idiomas y cómo acceder

Resumen para apurados
- Duolingo lanzó cursos gratuitos avanzados en nueve idiomas clave para alcanzar el nivel B2, buscando facilitar la inserción laboral y académica de sus usuarios a nivel global.
- La oferta incluye inglés, japonés y alemán con prácticas de conversación y textos complejos. La actualización busca superar el aprendizaje básico mediante simulaciones profesionales.
- Esta expansión democratiza el acceso a niveles técnicos de idiomas y potencia la empleabilidad, permitiendo vincular los logros académicos directamente con perfiles de LinkedIn.
Duolingo dejó de ser solo una app para aprender lo básico y ahora apunta más alto: que sus usuarios alcancen un nivel profesional en idiomas sin pagar. La plataforma anunció cursos gratuitos avanzados en nueve lenguas clave, con contenidos pensados para estudiar, trabajar o emigrar.
La actualización permite llegar al nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), el estándar que certifica que una persona puede desenvolverse en ámbitos académicos y laborales en otro idioma.
Qué idiomas se pueden estudiar
Los nuevos cursos avanzados están disponibles en nueve idiomas considerados estratégicos a nivel global:
- Inglés
- Español
- Francés
- Alemán
- Italiano
- Portugués
- Japonés
- Coreano
- Chino
La propuesta amplía el recorrido dentro de la app, que ahora no se limita a niveles iniciales sino que incorpora contenidos más complejos y orientados a situaciones reales.
Qué nivel se alcanza y por qué es importante
El objetivo es claro: llegar al nivel B2. Este nivel es clave porque permite:
- Postularse a trabajos en el exterior
- Aplicar a universidades internacionales
- Participar en entrevistas laborales en otro idioma
- Adaptarse a vivir en otro país
Hasta ahora, alcanzar ese nivel implicaba pagar cursos, contratar profesores particulares o viajar al exterior. Con esta actualización, ese camino se vuelve accesible desde el celular.
Cómo son los cursos avanzados
La formación incluye ejercicios diseñados para contextos concretos, más allá del aprendizaje teórico. Entre los contenidos se destacan:
- Prácticas de conversación profesional
- Comprensión de textos complejos
- Simulación de entrevistas laborales
- Situaciones académicas reales
Además, Duolingo mide el progreso con un sistema de puntuación. Alcanzar los 130 puntos dentro de la app equivale al nivel B2, lo que funciona como una referencia clara del avance del usuario.
Cómo aprovechar los cursos de Duolingo
El acceso es completamente online y gratuito. Solo hace falta descargar la app o ingresar desde una computadora para comenzar.
No hay requisitos previos ni inscripción adicional. Además, los usuarios pueden vincular su progreso con plataformas laborales: la puntuación obtenida puede añadirse al perfil de LinkedIn, lo que permite mostrar habilidades lingüísticas en espacios clave para conseguir trabajo.
Así, aprender un idioma deja de ser solo un objetivo personal y pasa a ser una herramienta directa para proyectar un futuro profesional.