Secciones
Política

Reunión en Yerba Buena: Cambia Tucumán pide una nueva ley de coparticipación
Reunión en Yerba Buena: Cambia Tucumán pide una nueva ley de coparticipación
Hace 19 Hs

Resumen para apurados

  • Pablo Macchiarola y referentes de Cambia Tucumán se reunieron en Yerba Buena para exigir una nueva ley de coparticipación que actualice el reparto de fondos tras 30 años de vigencia.
  • La actual Ley 6316 data de los 90 y no refleja el crecimiento demográfico actual. Yerba Buena figura entre los municipios menos beneficiados pese al aumento en la demanda de obras.
  • El reclamo busca establecer parámetros objetivos de población para garantizar la sostenibilidad municipal. La iniciativa presiona por una reforma fiscal de alto impacto en Tucumán.
Resumen generado con IA

El intendente Pablo Macchiarola encabezó una reunión junto al diputado nacional Mariano Campero, los legisladores Manuel Courel, Agustín Romano Norri y José “Pepe” Seleme, además del dirigente Jorge Chein, para analizar la situación actual del reparto de fondos provinciales y la necesidad de avanzar en una nueva Ley de Coparticipación. El eje del encuentro fue la vigencia de la Ley N° 6316, sancionada a comienzos de la década del 90, cuyos criterios de distribución -según señalaron- han quedado desactualizados frente al crecimiento demográfico de los municipios.

En ese marco, desde el municipio advirtieron que los actuales coeficientes de reparto no reflejan la realidad poblacional ni la demanda de servicios de las ciudades, lo que genera asimetrías entre jurisdicciones y condiciona la capacidad de respuesta local. Además, indicaron que, dentro del esquema del Pacto Fiscal, Yerba Buena se ubica entre los últimos lugares en términos de distribución, lo que impacta directamente en su capacidad de respuesta ante la demanda de servicios y obras.

Desventaja

En este contexto, el intendente Pablo Macchiarola sostuvo: “Yerba Buena creció, hoy es una de las ciudades más importantes de la provincia, pero seguimos recibiendo recursos con criterios de hace más de 30 años. Eso nos pone en una situación de clara desventaja frente a otros municipios”.

Piden explicaciones a Abad por la disminución de la coparticipación

Piden explicaciones a Abad por la disminución de la coparticipación

Y agregó: “Es necesario avanzar en una nueva ley que contemple la realidad actual, con parámetros objetivos como la cantidad de habitantes y la demanda de servicios. No se trata de un reclamo político, sino de una necesidad concreta para poder sostener el funcionamiento del municipio”.

Temas Yerba BuenaMariano CamperoManuel CourelPablo MacchiarolaJosé Seleme
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Soy el presidente que menos gana en América”, dijo Milei en la cena de la Fundación Libertad
1

“Soy el presidente que menos gana en América”, dijo Milei en la cena de la Fundación Libertad

“No es mucha plata”: el Chaqueño Palavecino habló del subsidio vitalicio que recibirá del Gobierno de Salta
2

“No es mucha plata”: el Chaqueño Palavecino habló del subsidio vitalicio que recibirá del Gobierno de Salta

Cuando el principal obstáculo no es el dinero: la clave para acceder a la casa propia en 12 meses
3

Cuando el principal obstáculo no es el dinero: la clave para acceder a la casa propia en 12 meses

Juicio por el caso Lebbos: “¿Quién encubriría a un sanguchero?”, planteó la defensa de Soto
4

Juicio por el caso Lebbos: “¿Quién encubriría a un sanguchero?”, planteó la defensa de Soto

El tiempo en Tucumán: el cielo se mantendrá cubierto y el frío se hará sentir este martes
5

El tiempo en Tucumán: el cielo se mantendrá cubierto y el frío se hará sentir este martes

Ranking notas premium
Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada
1

Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada

El ex defensor del Pueblo Eduardo Cobos desmiente las cifras de empleados que se difunden
2

El ex defensor del Pueblo Eduardo Cobos desmiente las cifras de empleados que se difunden

San Martín mordió la banquina en Carlos Casares y Agropecuario le dio una lección de ascenso
3

San Martín mordió la banquina en Carlos Casares y Agropecuario le dio una lección de ascenso

Las PASO en el quirófano: ¿ahorro fiscal o cepo a la interna?
4

Las PASO en el quirófano: ¿ahorro fiscal o cepo a la interna?

La Legislatura debatirá Ficha Limpia este jueves: ¿Quiénes no podrían ser candidatos?
5

La Legislatura debatirá "Ficha Limpia" este jueves: ¿Quiénes no podrían ser candidatos?

Más Noticias
Sandra Maldonado será la nueva presidenta del Ente Cultural

Sandra Maldonado será la nueva presidenta del Ente Cultural

Nueva concesión: cuáles serán las primeras mejoras que se verán en la Terminal de Ómnibus

Nueva concesión: cuáles serán las primeras mejoras que se verán en la Terminal de Ómnibus

“El transporte está completamente en crisis”: Aetat ratificó llevar el boleto a $2.400 en San Miguel de Tucumán

“El transporte está completamente en crisis”: Aetat ratificó llevar el boleto a $2.400 en San Miguel de Tucumán

Fallo de la Corte Suprema: una empresa láctea le ganó una demanda a la provincia de Buenos Aires

Fallo de la Corte Suprema: una empresa láctea le ganó una demanda a la provincia de Buenos Aires

Tras el traspaso oficializado, la Terminal de Ómnibus se despidió de una etapa con un video emotivo

Tras el traspaso oficializado, la Terminal de Ómnibus se despidió de una etapa con un video emotivo

Tensión universitaria: el Gobierno intimó a los rectores a garantizar las clases y la UBA respondió con dureza

Tensión universitaria: el Gobierno intimó a los rectores a garantizar las clases y la UBA respondió con dureza

“Soy el presidente que menos gana en América”, dijo Milei en la cena de la Fundación Libertad

“Soy el presidente que menos gana en América”, dijo Milei en la cena de la Fundación Libertad

“Todos los caminos conducen a Soto”: el fiscal pidió perpetua por el crimen de Paulina Lebbos

“Todos los caminos conducen a Soto”: el fiscal pidió perpetua por el crimen de Paulina Lebbos

Comentarios