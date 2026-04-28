Reunión en Yerba Buena: Cambia Tucumán pide una nueva ley de coparticipación

Resumen para apurados
- Pablo Macchiarola y referentes de Cambia Tucumán se reunieron en Yerba Buena para exigir una nueva ley de coparticipación que actualice el reparto de fondos tras 30 años de vigencia.
- La actual Ley 6316 data de los 90 y no refleja el crecimiento demográfico actual. Yerba Buena figura entre los municipios menos beneficiados pese al aumento en la demanda de obras.
- El reclamo busca establecer parámetros objetivos de población para garantizar la sostenibilidad municipal. La iniciativa presiona por una reforma fiscal de alto impacto en Tucumán.
El intendente Pablo Macchiarola encabezó una reunión junto al diputado nacional Mariano Campero, los legisladores Manuel Courel, Agustín Romano Norri y José “Pepe” Seleme, además del dirigente Jorge Chein, para analizar la situación actual del reparto de fondos provinciales y la necesidad de avanzar en una nueva Ley de Coparticipación. El eje del encuentro fue la vigencia de la Ley N° 6316, sancionada a comienzos de la década del 90, cuyos criterios de distribución -según señalaron- han quedado desactualizados frente al crecimiento demográfico de los municipios.
En ese marco, desde el municipio advirtieron que los actuales coeficientes de reparto no reflejan la realidad poblacional ni la demanda de servicios de las ciudades, lo que genera asimetrías entre jurisdicciones y condiciona la capacidad de respuesta local. Además, indicaron que, dentro del esquema del Pacto Fiscal, Yerba Buena se ubica entre los últimos lugares en términos de distribución, lo que impacta directamente en su capacidad de respuesta ante la demanda de servicios y obras.
Desventaja
En este contexto, el intendente Pablo Macchiarola sostuvo: “Yerba Buena creció, hoy es una de las ciudades más importantes de la provincia, pero seguimos recibiendo recursos con criterios de hace más de 30 años. Eso nos pone en una situación de clara desventaja frente a otros municipios”.
Y agregó: “Es necesario avanzar en una nueva ley que contemple la realidad actual, con parámetros objetivos como la cantidad de habitantes y la demanda de servicios. No se trata de un reclamo político, sino de una necesidad concreta para poder sostener el funcionamiento del municipio”.