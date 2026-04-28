Reunión en Yerba Buena: Cambia Tucumán pide una nueva ley de coparticipación

En ese marco, desde el municipio advirtieron que los actuales coeficientes de reparto no reflejan la realidad poblacional ni la demanda de servicios de las ciudades, lo que genera asimetrías entre jurisdicciones y condiciona la capacidad de respuesta local. Además, indicaron que, dentro del esquema del Pacto Fiscal, Yerba Buena se ubica entre los últimos lugares en términos de distribución, lo que impacta directamente en su capacidad de respuesta ante la demanda de servicios y obras.