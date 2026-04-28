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Netflix ya puso fecha a “Carísima”, la serie de Caro Pardíaco

La plataforma confirmó el estreno global de la serie protagonizada por el personaje de Julián Kartun. Llega en mayo con formato corto.

DE CUALCA AL STREAMING. Netflix suma una comedia hecha en el país con un personaje que nació en internet y creció hasta volverse viral. / NETFLIX DE CUALCA AL STREAMING. Netflix suma una comedia hecha en el país con un personaje que nació en internet y creció hasta volverse viral. / NETFLIX
Hace 52 Min

Resumen para apurados

  • Netflix confirmó el estreno de "Carísima" para el 20 de mayo, la serie argentina protagonizada por Caro Pardíaco (Julián Kartun) que llegará a su catálogo global.
  • La obra cuenta con 10 episodios cortos y un elenco integrado por Gastón Pauls y Malena Pichot. Adapta el fenómeno viral nacido en internet a un formato de comedia y tensión.
  • El proyecto consolida la transición de personajes digitales a plataformas masivas y marca una nueva estrategia de Netflix Argentina con ficciones de consumo rápido y ágil.
Resumen generado con IA

El salto era cuestión de tiempo. Después de años circulando en redes y acumulando fans, Caro Pardíaco llega a la pantalla global. Netflix confirmó que “Carísima”, la serie centrada en el personaje creado por Julián Kartun, se estrena el 20 de mayo.

La producción, realizada en Argentina, lleva al formato serie a una figura que nació en los sketches de Cualca y que con el tiempo se transformó en un fenómeno digital. Su estilo exagerado, incómodo y desbordado encontró un público propio, especialmente entre jóvenes.

“Carísima” propone una historia que mezcla humor con tensión. La trama sigue a Caro en medio de una situación que se descontrola: la aparición de Leo, un personaje con múltiples personalidades, altera todo y la empuja a un límite inesperado.

Una serie corta, ritmo rápido

La apuesta también está en el formato. La serie tendrá 10 episodios de 10 minutos cada uno, una duración pensada para consumo ágil. Es el primer proyecto de este tipo dentro de Netflix Argentina, que empieza a explorar historias más breves y directas.

El elenco suma nombres conocidos como Gastón Pauls, Malena Pichot y Dario Sztajnszrajber, junto a figuras del circuito digital y del humor alternativo. Esa mezcla busca sostener el tono del personaje sin perder frescura.

La dirección está a cargo de Nano Garay Santaló y Federico Suárez, con producción de Labhouse en asociación con Olga. El guion también tiene la firma de Kartun, lo que asegura continuidad con el universo original.

El paso de Caro Pardíaco a Netflix marca algo más que un estreno. Confirma que los personajes nacidos en internet pueden crecer, sostener audiencia y adaptarse a nuevos formatos.

El 20 de mayo será la prueba. Con capítulos cortos, una historia intensa y un personaje que ya tiene identidad propia, “Carísima” llega con una ventaja: no tiene que presentarse, solo demostrar hasta dónde puede llegar.

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