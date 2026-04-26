Impactante vuelco en avenida Aconquija: un auto terminó dado vuelta

Resumen para apurados
- Un auto volcó este domingo en la avenida Aconquija al 600, Yerba Buena, tras colisionar con una camioneta Amarok. Pese a la violencia del impacto, no hubo heridos de gravedad.
- El siniestro ocurrió frente a una estación Shell, dejando un vehículo dado vuelta y otro con daños frontales. Policía y emergencias trabajaron para determinar la mecánica del hecho.
- El incidente causó conmoción local pero alivio por la falta de víctimas. Se espera que las pericias determinen responsabilidades en una de las arterias más transitadas de Tucumán.
Un espectacular accidente de tránsito se registró este domingo 26 de abril en Yerba Buena, sobre la avenida Aconquija, a la altura del 600, frente a una estación de servicio Shell.
Por causas que aún se investigan, un automóvil terminó completamente volcado sobre la banquina, generando una escena impactante para quienes circulaban por la zona. En las imágenes se observa el vehículo con las cuatro ruedas hacia arriba, mientras una persona permanecía en las inmediaciones tras el siniestro.
Se investiga además la participación de una camioneta Volkswagen Amarok de color azul, que también resultó con importantes daños en la parte frontal. Hasta el momento, no se ha podido establecer con precisión cómo se produjo el siniestro ni la mecánica del impacto, por lo que las autoridades trabajan para determinar las circunstancias del hecho.
A pesar de la violencia del vuelco, no se registraron víctimas ni heridos de gravedad, según pudo saberse en el lugar, lo que llevó alivio entre testigos y vecinos que se acercaron rápidamente.
Personal de emergencia y efectivos policiales trabajaron en la zona para asegurar el tránsito y retirar el vehículo siniestrado, mientras se intentan determinar las circunstancias que provocaron el accidente.