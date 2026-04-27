Por qué la derrota es una señal de alarma para San Martín: quedaron al descubierto problemas que venía arrastrando

POCA INFLUENCIA. El ingreso de Matías García no influyó demasiado para la generación en la mitad de la cancha. Foto CASM.
Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán perdió 0-2 ante Agropecuario en Carlos Casares por la Primera Nacional, exponiendo fallas estructurales que su racha invicta ocultaba hasta este fin de semana.
- Pese a probar distintos esquemas y cambios en el mediocampo, el equipo de Andrés Yllana no logró generar juego, confirmando deficiencias tácticas que se arrastraban hace tiempo.
- La derrota funciona como una señal de alerta para reajustar el plantel antes de enfrentar a Banfield. El desafío será corregir errores para no perder terreno en el torneo local.
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