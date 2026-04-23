Fenómeno en Tucumán: “Ninguna de las serpientes que aparecieron es venenosa”

- Las cascabeles son fáciles de distinguir por su cascabel que, además de vistoso, lo hacen sonar para alertarnos de su presencia. La coral con sus colores tan llamativos (anillos blanco, rojo y negro) nos alertan, aunque existen serpientes con esos colores que son inofensivas. Con las yararás es muy difícil reconocerlas y saber distinguirlas, ya que para eso habría que prestar atención a la forma de la pupila (vertical tipo gato) y a la presencia de un orificio entre la nariz y los ojos llamado foseta loreal, pero para ello hay que acercarse demasiado y esto sería peligroso. Por eso lo mejor para evitar cualquier problema es mantener distancia. Mientras uno está alejado, el animal no es peligroso.