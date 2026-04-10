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Coparticipación: Jaldo dijo que Tucumán perdió “una planilla y media de sueldos” en dos años

El gobernador alertó por la fuerte merma de ingresos nacionales, que obliga a la provincia a usar reservas para sostener salarios, servicios esenciales y asistencia social.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Osvaldo Jaldo advirtió que Tucumán perdió recursos equivalentes a una planilla y media de sueldos entre 2024 y 2026 por la caída de la coparticipación nacional de impuestos.
  • La baja del consumo redujo la recaudación de IVA y Ganancias un 9% mensual. Tucumán agotó sus reservas para pagar salarios y servicios ante la falta de regalías de otros sectores.
  • Jaldo gestionó adelantos financieros con la Nación para garantizar el funcionamiento estatal y la paz social hasta 2026, defendiendo la transparencia de sus cuentas públicas.
Resumen generado con IA

El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió este viernes a la caída de la coparticipación nacional y su impacto directo en las finanzas provinciales. Según precisó ante la prensa, entre 2024 y lo que va de 2026 la provincia ya resignó recursos equivalentes a “una planilla y medio de sueldos”, lo que obligó a utilizar fondos de reserva para sostener el funcionamiento del Estado.

Jaldo explicó que la estructura económica de Tucumán condiciona su capacidad de generar ingresos propios extraordinarios. “No es una provincia que tiene minería, petróleo o energía”, señaló. Y comparo´la situación local con la de otros distritos que reciben regalías por actividades extractivas. En ese sentido, remarcó que la provincia depende en gran medida de la actividad productiva, industrial y comercial.

El mandatario vinculó la caída de la coparticipación con la retracción del consumo. “La caída del IVA viene bajando la coparticipación permanentemente”, indicó. Detalló que los recursos coparticipables nacionales, como el IVA y Ganancias, registran una merma mensual de entre el 8% y el 9%. En términos concretos, esto implica una pérdida de entre $10.000 y $14.000 millones por mes para Tucumán.

Frente a este escenario, el Gobierno provincial debió recurrir al fondo anticíclico que había sido creado para situaciones de emergencia. “Hoy no lo tenemos”, reconoció al mencionar que esos recursos se utilizaron para garantizar el pago de salarios en tiempo y forma, otorgar incrementos a unos 120.000 empleados públicos y sostener servicios esenciales.

Osvaldo Jaldo. Osvaldo Jaldo.

Entre los destinos de esos fondos, mencionó la compra de insumos hospitalarios, equipamiento para la Policía, mejoras en el sistema educativo y la asistencia social. También recordó los gastos extraordinarios que demandaron las inundaciones registradas durante el verano. “Todo eso es costo y lo hemos afrontado con recursos de la provincia”, dijo.

Además, Jaldo valoró el decreto del Gobierno nacional que habilita el adelanto de coparticipación a 12 provincias, entre ellas Tucumán. Si bien aclaró que se trata de un anticipo de fondos propios y no de recursos adicionales, consideró que representa “un alivio financiero” para afrontar el corto plazo.

“Tucumán fue una de las primeras en hacer las gestiones y mostrar sus números”, destacó, al tiempo que defendió la transparencia de la administración provincial frente a cuestionamientos políticos. “El presupuesto y la ejecución los tiene la Nación. Quienes opinan deberían informarse”, lanzó.

Finalmente, Jaldo aseguró que la firma del convenio con la Casa Rosada permitirá sostener el funcionamiento del Estado durante 2026. “Garantizamos un año con normalidad y paz social en Tucumán”, concluyó.

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