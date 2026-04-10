Coparticipación: Jaldo dijo que Tucumán perdió “una planilla y media de sueldos” en dos años

El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió este viernes a la caída de la coparticipación nacional y su impacto directo en las finanzas provinciales. Según precisó ante la prensa, entre 2024 y lo que va de 2026 la provincia ya resignó recursos equivalentes a “una planilla y medio de sueldos”, lo que obligó a utilizar fondos de reserva para sostener el funcionamiento del Estado.