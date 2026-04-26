Israel y Hezbolá se acusaron mutuamente de violar el alto el fuego en Líbano

Desde Hezbolá rechazaron las acusaciones y responsabilizaron a Israel por las violaciones de la tregua. En un comunicado, el movimiento aseguró que las operaciones israelíes dentro del Líbano y en el norte de Israel constituyen una ruptura del cese al fuego “desde el primer día del anuncio de la tregua temporal”, consignó el sitio DW, con base en información agencias internacionales.