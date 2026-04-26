Israel y Hezbolá se acusaron mutuamente de violar el alto el fuego en Líbano

Resumen para apurados
- Benjamin Netanyahu y Hezbolá se acusaron este domingo de violar el alto el fuego en Líbano, tras detectarse incidentes militares que ponen en riesgo la tregua vigente.
- Israel interceptó tres drones y denunció ataques del grupo chiita, mientras que Hezbolá responsabilizó al gobierno israelí de romper el pacto mediante incursiones en suelo libanés.
- El intercambio de amenazas y la inestabilidad en la frontera amenazan con desmantelar el acuerdo mediado por EE.UU., elevando el riesgo de una nueva escalada bélica regional.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sostuvo este domingo que hubo acciones de Hezbolá y que están socavando el alto el fuego vigente en Líbano, además de advertir que su gobierno actuará con “firmeza” frente a cualquier amenaza atribuida al grupo chiita respaldado por Irán.
“Hay que entender que las violaciones de Hezbolá están, en la práctica, desmantelando el alto al fuego”, afirmó Netanyahu durante la reunión semanal de su gabinete. En ese marco, remarcó que Israel actúa “con firmeza” en conformidad con los acuerdos alcanzados con Estados Unidos y Líbano.
El jefe de gobierno israelí señaló que esos entendimientos contemplan margen de acción no solo para responder a ataques, sino también para impedir amenazas inmediatas o emergentes. Poco después de sus declaraciones, el ejército israelí informó que interceptó tres drones antes de que ingresaran en su territorio.
Desde Hezbolá rechazaron las acusaciones y responsabilizaron a Israel por las violaciones de la tregua. En un comunicado, el movimiento aseguró que las operaciones israelíes dentro del Líbano y en el norte de Israel constituyen una ruptura del cese al fuego “desde el primer día del anuncio de la tregua temporal”, consignó el sitio DW, con base en información agencias internacionales.
“Hezbolá afirma clara y firmemente que las continuas violaciones del cese al fuego por parte del enemigo (...) y, sobre todo, su continua ocupación del territorio libanés y las violaciones de su soberanía recibirán una respuesta”, sostuvo el grupo en su comunicado.