Israel dio a conocer cuál será la sanción para los soldados que destruyeron una estatua de Jesús en el sur del Líbano

La imagen que desató el escándalo comenzó a circular durante el fin de semana. En ella se observa a un soldado israelí descargando un golpe contra la cabeza de una estatua de Jesús crucificado que se había desprendido de la cruz. El episodio ocurrió en Debel, una de las pocas localidades cristianas del sur del Líbano cuyos habitantes permanecieron en la zona durante la ofensiva israelí.