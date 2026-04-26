Trump canceló negociaciones con Irán en medio de la tregua

Más muertos en Líbano

En el frente libanés, el alto el fuego prorrogado sigue a prueba. El Ministerio de Salud de Líbano anunció que seis personas murieron este sábado en ataques israelíes en el sur del país. Por su parte, el ejército israelí afirmó que había “eliminado” a tres miembros del movimiento proiraní Hezbolá mientras conducían “un vehículo cargado de armas”.