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Trump canceló negociaciones con Irán en medio de la tregua

El mandatario estadounidense suspendió el viaje de su delegación de paz luego de que Teherán rechazara un encuentro directo. “Si quieren hablar, ¡solo tienen que llamar!”, dijo

DESBOCADO. Los exabruptos de Trump alarman incluso a sus aliados. DESBOCADO. Los exabruptos de Trump alarman incluso a sus aliados.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Donald Trump canceló ayer el viaje de sus emisarios a Islamabad para negociar con Irán, tras el rechazo de Teherán a una reunión directa, aunque descartó retomar la guerra de inmediato.
  • La suspensión ocurre bajo una tregua vigente y la mediación de Pakistán. El conflicto mantiene un bloqueo en el estrecho de Ormuz, afectando el 20% del comercio mundial de crudo.
  • La ruptura del diálogo directo y los ataques en el frente libanés elevan la incertidumbre regional. El futuro depende de la voluntad iraní de retomar contacto con la Casa Blanca.
Resumen generado con IA

El presidente estadounidense Donald Trump anunció ayer que canceló el viaje previsto de sus emisarios a Islamabad para conversar con Irán, pero subrayó que la medida no implica que Washington vaya a reanudar su guerra contra la república islámica.

El anuncio se hizo después de que el canciller iraní, Abás Araqchi, concluyera una visita a Pakistán, donde interviene como mediador entre Teherán y Washington y que llevaba días intentando que se reanudara el diálogo iniciado hace dos semanas.

Desde el 8 de abril rige en la zona un alto al fuego que Estados Unidos prorrogó de forma unilateral, y la Casa Blanca anunció el sábado que los emisarios Steve Witkoff y Jared Kushner partirían hacia Islamabad para seguir con las negociaciones.

“Acabo de cancelar el viaje de mis representantes que iban a Islamabad, Pakistán, para reunirse con los iraníes. ¡Demasiado tiempo perdido viajando, demasiado trabajo!”, escribió Trump en Truth Social.

Sin embargo, el mandatario dejó la puerta abierta a futuras negociaciones, al enfatizar que si los iraníes “quieren hablar, todo lo que tienen que hacer es llamar”.

¿Diplomacia “seria”?

Al ser preguntado por Axios si la cancelación significaba que reanudaría la guerra, Trump dijo: “No significa eso. Todavía no lo hemos pensado”.

Por su parte, Araqchi llegó el viernes por la noche a Islamabad y se reunió ayer con el jefe del ejército pakistaní, Asim Munir, y con el primer ministro, Shehbaz Sharif.

Según su ministerio, expuso a sus interlocutores “las posiciones de principio de [su] país sobre los últimos acontecimientos relacionados con el alto al fuego y el fin completo de la guerra impuesta contra Irán”.

“No hay prevista ninguna reunión entre Irán y Estados Unidos”, había afirmado previamente en X el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai.

Después de dejar Islamabad, Araqchi señaló que no sabe si Estados Unidos es “realmente serio” en materia diplomática.

El tráfico marítimo sigue perturbado en el estrecho de Ormuz, bajo un doble bloqueo iraní y estadounidense. Antes de la guerra transitaba por esta vía 20% del petróleo y del gas natural licuado mundial.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, afirmaron que el control del estrecho de Ormuz constituye la “estrategia definitiva” de Teherán en su conflicto con Estados Unidos.

El mando central militar del ejército iraní, Jatam Al Anbiya, advirtió que responderá si EEUU mantiene el bloqueo de los puertos iraníes, porque lo considera “bandolerismo” y “piratería”.

Más muertos en Líbano

En el frente libanés, el alto el fuego prorrogado sigue a prueba. El Ministerio de Salud de Líbano anunció que seis personas murieron este sábado en ataques israelíes en el sur del país. Por su parte, el ejército israelí afirmó que había “eliminado” a tres miembros del movimiento proiraní Hezbolá mientras conducían “un vehículo cargado de armas”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusa al grupo islamista de intentar “sabotear” el “proceso destinado a lograr una paz histórica entre Israel y Líbano”.

El movimiento chiita, que arrastró Líbano a la guerra se opone a las negociaciones directas y considera que la prolongación de la tregua “no tiene sentido” debido a los persistentes “actos de hostilidad”.

Una negociación directa con Israel “significaría un reconocimiento del enemigo”, declaró a la AFP Ahmad Chumari.

Ayer Israel indicó haber atacado durante la noche varios “lanzacohetes de Hezbolá”. Casi 2.500 personas murieron por ataques israelíes en Líbano desde el 2 de marzo. AFP

Temas IránTeheránLíbanoPakistánDonald TrumpEstados UnidosConflicto entre Israel e Irán
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