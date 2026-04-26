Vientos intensos y frío polar: el combo climático que pone en alerta a gran parte del país

Aire polar, heladas y nuevas lluvias en el inicio de semana

El paso del sistema dará lugar a un cambio marcado en las condiciones térmicas. Desde la madrugada del lunes 27, el viento rotará y permitirá el ingreso de aire frío de origen polar. Se prevén temperaturas mínimas de entre 1° y 4° en el centro del país, con valores cercanos a 0° en el sur bonaerense, donde podrían registrarse heladas de intensidad variable.