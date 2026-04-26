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Vientos intensos y frío polar: el combo climático que pone en alerta a gran parte del país

Un nuevo evento de ciclogénesis impacta en el centro y sur del país con ráfagas intensas, lluvias y descenso térmico

El clima no da tregua: nueva ciclogénesis impacta con viento, frío y lluvias El clima no da tregua: nueva ciclogénesis impacta con viento, frío y lluvias El Destape
Por LA GACETA Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La ciclogénesis afectará el centro y sur de Argentina este 26 de abril con vientos y frío polar, debido a un sistema de baja presión en el Atlántico que activó alertas del SMN.
  • El fenómeno generará ráfagas de hasta 100 km/h en la costa bonaerense y oleaje fuerte. Posteriormente, el ingreso de aire polar causará heladas con mínimas de entre 0° y 4° grados.
  • Pese a una mejora temporal el martes, el miércoles llegará otro frente frío con lluvias. Expertos advierten sobre posibles anegamientos y complicaciones en el sector agropecuario.
Resumen generado con IA

Abril consolida su perfil otoñal con una seguidilla de fenómenos meteorológicos que mantienen en alerta a gran parte del país. A la alternancia de jornadas templadas, irrupciones de aire frío e inestabilidad, se suma ahora un nuevo evento de ciclogénesis, que impactará especialmente en la zona central y el noreste de la Patagonia.

Alerta amarilla por fuertes tormentas en el centro del país para este 25 de abril

Alerta amarilla por fuertes tormentas en el centro del país para este 25 de abril

El fenómeno, que se desarrolla frente al Atlántico, genera un marcado gradiente de presión que derivará en fuertes vientos y condiciones adversas, particularmente sobre la provincia de Buenos Aires durante el domingo 26 de abril.

Vientos intensos, alerta meteorológica y riesgo de anegamientos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por viento para la franja costera del sudeste y sur bonaerense, con especial impacto en localidades como Necochea, Mar del Plata, Villa Gesell y Pinamar. Allí se esperan ráfagas que podrían superar los 90 km/h e incluso alcanzar los 100 km/h durante la tarde.

En simultáneo, rige una alerta amarilla para el resto de Buenos Aires, sectores de La Pampa, el este de Cuyo, el sur de Córdoba, parte del Litoral y el noreste patagónico. En estas regiones, los vientos serán persistentes, con velocidades de entre 30 y 50 km/h y ráfagas cercanas a los 80 km/h.

A este escenario se suman otros factores de riesgo: crecida del mar, fuerte oleaje y chaparrones intermitentes en el centro-sudeste bonaerense. 

Aire polar, heladas y nuevas lluvias en el inicio de semana

El paso del sistema dará lugar a un cambio marcado en las condiciones térmicas. Desde la madrugada del lunes 27, el viento rotará y permitirá el ingreso de aire frío de origen polar. Se prevén temperaturas mínimas de entre 1° y 4° en el centro del país, con valores cercanos a 0° en el sur bonaerense, donde podrían registrarse heladas de intensidad variable.

El martes 28, un sistema de alta presión favorecerá una mejora temporaria: cielos más despejados, mañanas frías y tardes levemente más templadas.

Sin embargo, la estabilidad será breve. Para el miércoles 29 se anticipa la llegada de un nuevo frente frío con lluvias desde la madrugada en la provincia de Buenos Aires, lo que podría generar complicaciones adicionales, especialmente en el sector agropecuario.

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