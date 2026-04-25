Kuranda: una app tucumana para cambiar la forma de comer

OBJETIVO. La fuerte apuesta de los desarrolladores de la app es usar la tecnología para transformar hábitos.
Resumen para apurados
- Un ingeniero tucumano lanzó Kuranda, una app en San Miguel y Yerba Buena que busca transformar hábitos alimenticios integrando comunidad y producción local de forma saludable.
- La herramienta digital para Android conecta a los consumidores con alimentos regionales, impulsando un cambio en la rutina diaria mediante el uso estratégico de la tecnología local.
- Esta iniciativa refuerza el ecosistema emprendedor tucumano y promete un impacto positivo en la salud pública al facilitar el acceso a una nutrición de calidad y proximidad.
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