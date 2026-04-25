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Kuranda: una app tucumana para cambiar la forma de comer

Desde la capital y Yerba Buena, un joven ingeniero y desarrollador tecnológico impulsa una plataforma que combina comunidad, alimentación saludable y producción local.

OBJETIVO. La fuerte apuesta de los desarrolladores de la app es usar la tecnología para transformar hábitos. OBJETIVO. La fuerte apuesta de los desarrolladores de la app es usar la tecnología para transformar hábitos.
Por Belén Castellano 25 Abril 2026

Resumen para apurados

  • Un ingeniero tucumano lanzó Kuranda, una app en San Miguel y Yerba Buena que busca transformar hábitos alimenticios integrando comunidad y producción local de forma saludable.
  • La herramienta digital para Android conecta a los consumidores con alimentos regionales, impulsando un cambio en la rutina diaria mediante el uso estratégico de la tecnología local.
  • Esta iniciativa refuerza el ecosistema emprendedor tucumano y promete un impacto positivo en la salud pública al facilitar el acceso a una nutrición de calidad y proximidad.
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