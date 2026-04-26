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Quién es Maia Reficco, la actriz y novia de Franco Colapinto que brilla en Broadway

La actriz y cantante Maia Reficco ganó notoriedad internacional por su carrera en series, cine y teatro, y hoy también es noticia por su relación con Franco Colapinto. Su recorrido artístico la llevó desde Argentina a los escenarios de Broadway.

Maia Reficco, la novia de Franco Colapinto Maia Reficco, la novia de Franco Colapinto Infobae
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El piloto Franco Colapinto confirmó su relación con la actriz Maia Reficco durante su estadía en Buenos Aires por una exhibición de F1, tras ser vistos juntos en Los Cardales.
  • Reficco, de 24 años, es una estrella de Broadway y ex protagonista de 'Pretty Little Liars'. Su carrera despegó en Nickelodeon y llegó a interpretar a Eva Perón en teatro musical.
  • El romance une a dos figuras argentinas de proyección global. Mientras Colapinto escala en la F1, Reficco se consolida en el cine con el próximo estreno de 'The Last Sunrise'.
Resumen generado con IA

Desde su llegada al país para participar de una exhibición de Fórmula 1 en Buenos Aires, Franco Colapinto no solo concentró la atención por su presente deportivo, sino también por su vida personal. En medio de su paso por la ciudad, el piloto confirmó su relación con la actriz y cantante Maia Reficco, con quien se mostró en distintos eventos.

La pareja fue vista compartiendo salidas y momentos juntos, pero el gesto que terminó de confirmar el vínculo fue su llegada de la mano a un almuerzo íntimo en Estancia Vigil, en Los Cardales, donde se dejaron ver cercanos y relajados.

Maia Reficco es una actriz argentina nacida en Boston, Estados Unidos Maia Reficco es una actriz argentina nacida en Boston, Estados Unidos La Nación

Quién es Maia Reficco, la artista que acompaña a Franco Colapinto

Maia Reficco tiene 24 años y nació en Boston, Estados Unidos, el 14 de julio de 2000. Hija de un profesor universitario, pasó sus primeros años en ese país hasta que se mudó a la Argentina, donde cursó gran parte de su educación.

Su vocación artística estuvo marcada por la influencia de su madre, Katie Viqueira, cantante y coach vocal de reconocidos artistas de la escena musical. Con apenas 15 años, Maia decidió mudarse a Los Ángeles para perfeccionarse en canto, donde estudió con el reconocido entrenador vocal Eric Vetro.

Su salto a la fama llegó con la serie juvenil Kally’s Mashup, producción de Nickelodeon Latinoamérica que la posicionó en toda la región. A partir de allí, su carrera creció con fuerza y logró hitos destacados en el ámbito internacional.

Entre ellos, se convirtió en una de las actrices más jóvenes en interpretar a Eva Perón en el musical Evita, uno de los clásicos del teatro. Más tarde, en 2023, integró el elenco del reboot de Pretty Little Liars, disponible en HBO Max.

Maia Reficco interpretó a Evita en un musical de Broadway Maia Reficco interpretó a Evita en un musical de Broadway Clarín

En 2024 protagonizó el musical Hadestown en Broadway, donde interpretó a Eurydice, cumpliendo uno de sus grandes sueños artísticos.

Además, en 2025 encabezó la comedia romántica La Dolce Villa, estrenada en Netflix, y recientemente finalizó el rodaje de The Last Sunrise, una producción que llegará a los cines en 2026.

En el plano personal, la actriz tuvo relaciones anteriores con figuras del mundo de la música y la actuación, pero actualmente su vínculo con Colapinto la volvió a colocar en el centro de la escena mediática.

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