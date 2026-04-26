Bill Gentile: “El periodismo es una manera de ser, no un trabajo”

En medio del conflicto con Irán, Trump dijo que el próximo objetivo estratégico será Cuba. La isla caribeña padece una crisis energética que la desmorona con el paso del tiempo. Ester es su segunda esposa, una cubana que conoció en La Habana en 1991. A través de ella, Bill Gentile vive la tragedia diaria de la isla caribeña. “Con apagones infinitos, el refrigerador vacío, el éxodo del diez por ciento de la población -ennumera-, la situación va a ser peor cuando empiece el verano porque el calor en La Habana puede ser súper fatal. Los cubanos saben vivir, a pesar de las dificultades, pero esto es muy difícil. Los que tienen contactos o conexiones fuera de Cuba son los que salen del país. Los más pobres no pueden. Ester manda cosas incluyendo comida, vitaminas, ropa a sus familiares todas las semanas. Está muy preocupada, es como si tuviera una nube arriba de su cabeza, porque esa sombra no desaparece, es muy triste”, describe.