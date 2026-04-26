Cuánto aumentan las jubilaciones en mayo 2026: escala de mínima a máxima

Resumen para apurados
- La ANSES aumentará las jubilaciones en mayo de 2026 en Argentina debido al IPC de marzo (3,4%), llevando el haber mínimo a $393.250 para ajustar los ingresos al costo de vida.
- El ajuste se basa en la fórmula de movilidad atada a la inflación de Indec. Afecta también a pensiones no contributivas y la PUAM, que sube a $314.600 bajo el nuevo esquema mensual.
- Si se mantiene el bono de $70.000, el ingreso mínimo alcanzará los $463.250. Esta actualización busca mitigar la pérdida de poder adquisitivo frente a la dinámica inflacionaria.
El nuevo aumento de Anses para mayo ya presenta definiciones claras y modifica la escala completa de jubilaciones, desde los haberes mínimos hasta los máximos. Este ajuste surge directamente del índice de inflación informado por el Indec, garantizando la actualización de los montos frente al costo de vida actual.
El incremento también alcanza a otras prestaciones como pensiones y asignaciones, debido a que el sistema emplea la misma fórmula de movilidad para la totalidad de los beneficiarios. La actualización impacta de manera uniforme en los distintos sectores que reciben asistencia a través del organismo.
Cómo se modifican las jubilaciones con el aumento de mayo
Tras el registro de un IPC del 3,4% en marzo, la jubilación mínima escala hasta los $393.250,17, mientras que el haber máximo se sitúa en $2.646.201,23. Estas cifras representan exclusivamente el ingreso base de los beneficiarios, sin contemplar todavía la suma de cualquier refuerzo adicional.
En cuanto a las pensiones, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanza un monto de $314.600,13 bajo este nuevo esquema. Asimismo, las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez experimentan su propio ajuste, estableciéndose en un total de $275.276,32 para el próximo período.
Cómo queda la jubilación mínima con aumento más el bono de $70.000
De continuar el esquema de bonos de $70.000, quienes perciben el haber mínimo acceden a un ingreso global de $463.250,17. Para aquellos jubilados con haberes superiores a la mínima, el beneficio extra funciona de forma proporcional hasta completar el tope establecido por el organismo.