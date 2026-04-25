Opinión La UNT en su salsa: "¿bajarnos? Ni pienso", dice Cabrera Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Guillermo Monti Hace 6 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas San Miguel de TucumánYerba BuenaUniversidad Nacional de TucumánWhatsAppSergio PaganiGuillermo Monti Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Padres e hijos nunca habían habitado en mundos tan distintos Los "trapitos sucios" se lavan fuera del recinto Falsas denuncias: entre lo que se cree y lo que muestran las estadísticas Pareceres: están leyendo mal los números de la economía Pareceres II: Tucumán en su salsa (un recordatorio de 2017)