Milei en Israel: alianza con Netanyahu, críticas a la izquierda y un guiño a los “bifes argentinos” desde Estados Unidos

Huckabee aportó la nota más distendida al cierre del evento al celebrar el anuncio de un vuelo directo entre Buenos Aires y Tel Aviv operado por El Al. “Quiero ser el primero en viajar con una heladerita a buscar bifes argentinos”, bromeó, desatando risas entre los presentes. La jornada de Milei concluyó con otra escena inesperada: su participación en un ensayo del acto en el Monte Herzl, donde sorprendió al cantar “Libre” junto a artistas locales, en medio de un contexto internacional marcado por tensiones con Irán y negociaciones en curso.