Guerra en Medio Oriente: una “línea militar” como en Gaza, pero en el sur de Líbano

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En Gaza, la “línea amarilla” hace referencia a una demarcación militar israelí establecida durante el alto al fuego de octubre de 2025 con el grupo islamista palestino Hamas. Esta divide Gaza entre una zona bajo control militar israelí directo, a la que no permite el acceso a los palestinos, y una zona gobernada por Hamas pero donde los residentes siguen siendo vulnerables a los ataques israelíes.