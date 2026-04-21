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Guerra en Medio Oriente: una “línea militar” como en Gaza, pero en el sur de Líbano

Israel demarcó una “zona de seguridad” de 10 kilómetros de profundidad, desde su frontera hacia territorio libanés. La mayoría de la población local huyó por miedo a la guerra.

DUELO. Multitudinario funeral de un miembro del grupo Hezbollah. DUELO. Multitudinario funeral de un miembro del grupo Hezbollah.
21 Abril 2026

BEIRUT, Líbano.- Israel dice haber establecido una “línea amarilla” en el sur de Líbano, cerca de la frontera, donde sus fuerzas siguen operando a pesar del alto el fuego de 10 días acordado con el movimiento proiraní Hezbollah.

¿Qué es la denominada “línea amarilla”, en qué se parece a la línea de demarcación militar israelí en la Franja de Gaza y cómo afecta a Líbano?

¿Qué anunció Israel?

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que Israel había aceptado la tregua, que entró en vigor el viernes, pero que mantendrá una “zona de seguridad” de 10 kilómetros de profundidad desde la frontera libanesa.

El ejército israelí anunció el sábado que estableció una demarcación denominada “línea amarilla” en el sur del país.

El domingo, publicó un mapa en el que se ve una “línea de defensa avanzada”, que se extiende desde el Mediterráneo, al oeste, hasta la frontera de Líbano con Siria, al este.

La mayoría de los habitantes huyeron de la zona, que incluye pueblos fronterizos muy dañados en una ronda de hostilidades en 2023, aunque los residentes de algunas localidades cristianas desafiaron las órdenes de evacuación del ejército israelí.

Las fuerzas de paz de las Naciones Unidas también están estacionadas allí.

“No regresen”

El ejército israelí -que ha estado destruyendo edificios en las localidades fronterizas desde que inició la tregua- advirtió ayer a los civiles libaneses que no regresaran a decenas de pueblos al sur de la línea, alegando actividades del movimiento chiita Hezbollah en la zona que violan el alto al fuego.

Israel ha intentado en repetidas ocasiones crear una zona de amortiguación en el sur del Líbano. En 2000, tras la tenaz presión de Hezbollah, las tropas israelíes se retiraron del sur de Líbano, tras unas dos décadas de ocupación.

Parecidos

En Gaza, la “línea amarilla” hace referencia a una demarcación militar israelí establecida durante el alto al fuego de octubre de 2025 con el grupo islamista palestino Hamas. Esta divide Gaza entre una zona bajo control militar israelí directo, a la que no permite el acceso a los palestinos, y una zona gobernada por Hamas pero donde los residentes siguen siendo vulnerables a los ataques israelíes.

El ejército israelí reporta habitualmente haber atacado a personas que describe como “combatientes que se acercan a la línea”, y comenzó a hacer lo mismo en el Líbano.

El experto militar libanés Hassan Jouni declaró que “la línea amarilla en Líbano es una copia de la idea y la filosofía de la línea amarilla en Gaza”. Pero, en Gaza, la línea fue “resultado de un acuerdo con Hamas. En Líbano no hay acuerdo (...) fue decidida unilateralmente” por Israel, afirmó, como una “decisión agresiva”.

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La línea representa una nueva frontera de seguridad israelí para proteger ciudades y pueblos del norte de Israel y “una línea para lanzar nuevas operaciones ofensivas”, añadió. Crea una zona “donde cualquier actividad (...) se considera sospechosa y justifica abrir fuego”, dijo el experto.

Las opciones de Beirut

El presidente libanés, Joseph Aoun, declaró que las conversaciones directas con Israel tienen el objetivo de poner fin a las hostilidades y a la ocupación israelí.

Según los términos de la tregua, que no mencionan su retirada del Líbano, Israel se reserva el derecho a seguir atacando a Hezbollah para prevenir “ataques planificados, inminentes o en curso”.

Las fuerzas israelíes no se retiraron por completo tras la última guerra, pese a que lo exigía el alto el fuego de noviembre de 2024.

Hezbollah se opone a las negociaciones y también ha pedido a las tropas israelíes que se retiren. El diputado de Hezbollah Hassan Fadlallah declaró que el movimiento “trabajará para romper la ‘línea amarilla’ con resistencia”: “Todas estas líneas serán rotas, no aceptaremos ninguna de ellas”.

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Jouni afirmó que la “línea amarilla” sería un punto de fricción y dijo que espera tanto una vía política que comience con las negociaciones, como un enfoque sobre el terreno, “que se decidirá en función de la situación regional (...) entre Irán y Estados Unidos”.

“Quizás el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprenda a todos presionando a Israel para que se retire” de Líbano, añadió.

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