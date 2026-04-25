OpiniónColumnas Jaldo, Kicillof y el dilema de las PASO La posible eliminación de las Primarias expone una tensión que atraviesa al peronismo. Gobernadores aliados enfrentan decisiones que impactan en sus propios territorios. Y en ese cruce, también se juega la estrategia nacional de Kicillof Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Jaldo deberá definir qué postura tomar sobre la reforma electoral. Por Gabriela Baigorri Hace 7 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Axel KicillofOsvaldo Jaldo Tamaño texto Comentarios Lo más popular Alerta en Yerba Buena: una docente encontró un cartucho de fusil dentro de su campera en una escuela Japonés desde cero: lanzan un curso inicial para aprender el idioma desde mayo Grimoldi dice presente en Tucumán con beneficios exclusivos para los tucumanos Del título al mercado: la UNT lanza un curso gratis para empezar a generar ingresos Carreras cortas en la UBA: qué podés estudiar en dos o tres años y salir a trabajar Ranking notas premium Pelli rechaza el juicio abreviado para "Pichón" Segura y pide una pena de prisión efectiva Molinuevo "pintado" de violeta, Pergolini sobre Roque Álvarez y la charla del "Mellizo" Estafas millonarias y un misterio: investigan si enterraron dinero en un country de Yerba Buena Muerte en Simoca: “Hay testimonios de otros detenidos que aseguran que fue golpeado por policías” Denuncian que un joven murió tras ser detenido en una comisaría de Simoca