Israel ordena evacuar localidades del sur del Líbano y amenaza con una ofensiva "contundente" contra Hezbolá

Según la nota de las Fuerzas Armadas de Israel, la medida responde a "violaciones del alto al fuego" por parte de Hezbolá, lo que "le obliga a llevar a cabo acciones contundentes" contra sus posiciones, en línea con la orden dada este sábado por Netanyahu. Estas violaciones fueron reportadas por las FDI, cuando dos proyectiles y un dron fueron lanzados desde el Líbano hacia territorio israelí, consignó el sitio DW, con base en información de agencias internacionales.