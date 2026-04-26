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Israel ordena evacuar localidades del sur del Líbano y amenaza con una ofensiva "contundente" contra Hezbolá

La advertencia se produjo luego de que el primer ministro Benjamin Netanyahu ordenara responder al grupo chiita.

Helicóptero israelí disparando un proyectil en la frontera con Líbano. DW (Jalaa Marey/AFP) Helicóptero israelí disparando un proyectil en la frontera con Líbano. DW (Jalaa Marey/AFP)
Hace 30 Min

Resumen para apurados

  • Israel ordenó este domingo la evacuación del sur del Líbano tras la instrucción de Netanyahu de atacar a Hezbolá por supuestas violaciones al cese al fuego en la frontera.
  • La medida surge tras el lanzamiento de drones hacia Israel. El ejército exigió alejarse de zonas específicas luego de ataques que causaron cuatro muertes pese a la reciente tregua.
  • La ofensiva pone en jaque el acuerdo mediado por EE. UU. y anticipa una escalada de violencia en la región, agravando la crisis humanitaria y la inestabilidad en Medio Oriente.
Resumen generado con IA

Las Fuerzas de Defensa de Israel instaron este domingo a evacuar "de inmediato" varias localidades del sur de Líbano ante ataques inminentes, tras la orden dada la noche del sábado por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, de golpear "con contundencia" al grupo chiita Hezbolá.

El comunicado, publicado por el portavoz militar israelí en lengua árabe, menciona específicamente a los habitantes de Mifdun, Shukine, Yahmur, Arnun, Zuat Al Sharqiya, Zuat Al Garbiya y Kafr Tabnit, a quienes ordena "abandonar sus viviendas de manera inmediata y mantenerse a una distancia mínima de 1.000 metros" del área señalada.

Según la nota de las Fuerzas Armadas de Israel, la medida responde a "violaciones del alto al fuego" por parte de Hezbolá, lo que "le obliga a llevar a cabo acciones contundentes" contra sus posiciones, en línea con la orden dada este sábado por Netanyahu. Estas violaciones fueron reportadas por las FDI, cuando dos proyectiles y un dron fueron lanzados desde el Líbano hacia territorio israelí, consignó el sitio DW, con base en información de agencias internacionales. 

Ese mismo día, al menos cuatro personas murieron en dos ataques aéreos israelíes contra un camión y una motocicleta en una ciudad del sur del Líbano, pese a la tregua de tres semanas anunciada por Estados Unidos el viernes de madrugada. 

Temas IsraelLíbanoBenjamin NetanyahuGuerra en Medio Oriente
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