Franco Colapinto y Maia Reficco disfrutaron un íntimo almuerzo antes del show de Fórmula 1

Franco Colapinto se encuentra en la previa del Road Show to BA 2026 y, durante la espera, su sábado se transformó en una fiesta coronada por la compañía de sus amigos y su círculo cercano. En las vísperas de la exhibición, entre los nombres que lo acompañaron, resaltó la presencia de Maia Reficco dentro del grupo de más de 25 invitados.