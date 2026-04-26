Franco Colapinto y Maia Reficco disfrutaron un íntimo almuerzo antes del show de Fórmula 1

Resumen para apurados
- Franco Colapinto y Maia Reficco almorzaron en Los Cardales este sábado, antes del Road Show de Fórmula 1 en Buenos Aires, acompañados por un círculo íntimo de 25 invitados.
- El encuentro en Estancia Vigil incluyó una llegada en helicóptero y un recorrido por viñedos. Participaron sus mánagers y familiares en la previa de la exhibición en Palermo.
- La aparición pública de la pareja consolida su vínculo y genera un alto impacto mediático, ofreciendo un respiro al piloto antes de su próximo gran desafío en el automovilismo.
Franco Colapinto se encuentra en la previa del Road Show to BA 2026 y, durante la espera, su sábado se transformó en una fiesta coronada por la compañía de sus amigos y su círculo cercano. En las vísperas de la exhibición, entre los nombres que lo acompañaron, resaltó la presencia de Maia Reficco dentro del grupo de más de 25 invitados.
La actividad principal consistió en recorrer los viñedos y la bodega de la estancia, donde Colapinto concedió una entrevista al equipo oficial de Fórmula 1. Entre los asistentes se encontraban el reconocido enólogo Alejandro Vigil, sus mánagers María Catarineu y Jamie Campbell-Walter, además de otros familiares y amigos íntimos.
Franco Colapinto y Maia Reficco: ¿un nuevo romance?
Franco Colapinto y Maia Reficco arribaron a la Estancia Vigil, situada en la zona de Cardales, provincia de Buenos Aires, con el fin de compartir un almuerzo especial. La llegada capturó todas las miradas: el piloto descendió de un helicóptero con un mate en la mano, un gesto que impuso de inmediato un clima distendido y auténtico frente a la habitual rigurosidad de su calendario profesional.
Las imágenes del encuentro reflejaron un ambiente de absoluta relajación, propio de un paréntesis necesario ante la exposición mediática que rodea al joven deportista. Durante la tarde, ambos disfrutaron de una jornada de celebración donde las conversaciones fluidas y el entorno natural facilitaron una desconexión total de sus compromisos habituales.
A lo largo del banquete, los presentes observaron la sintonía entre Franco y Maia, quienes intercambiaron miradas cómplices y muestras de afecto constantes. Entre brindis y platos de autor, la pareja se mostró conectada y cercana, integrándose con calidez al resto de los invitados mientras aprovechaban cada instante para reforzar su vínculo.
Finalmente, la actriz se incorporó con naturalidad al círculo íntimo del piloto, consolidando esta escapada como una de sus primeras apariciones públicas oficiales. Lejos del vértigo de la Fórmula 1, ambos hallaron en este rincón de Buenos Aires el espacio ideal para vivir un momento romántico antes del próximo gran desafío deportivo que aguarda a Colapinto.