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Peatonales y galerías: el futuro del Casco Viejo está en debate en Yerba Buena

Tensiones sobre si será una zona comercial o mayormente residencial. Lo que determina el Factor de Ocupación Total y la visión oficial sobre el nuevo Código de Planeamiento. Las decisiones individuales y la presión del mercado.

UNA ZONA DE GRAN VALOR. El Casco Viejo de Yerba Buena abarca 25 manzanas con una importante historia. UNA ZONA DE GRAN VALOR. El Casco Viejo de Yerba Buena abarca 25 manzanas con una importante historia.
Lucía Lozano
Por Lucía Lozano Hace 23 Hs

Resumen para apurados

  • Yerba Buena debate hoy el futuro del Casco Viejo ante el nuevo Código de Planeamiento, buscando equilibrar el desarrollo comercial con el perfil residencial de sus 25 manzanas.
  • La tensión crece por la presión del mercado y el Factor de Ocupación Total. El debate surge tras la expansión de comercios y oficinas en un área de gran valor e historia local.
  • Las definiciones legales determinarán si el área se consolida como polo comercial o mantiene su esencia vecinal, impactando directamente en la calidad de vida y el mercado local.
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