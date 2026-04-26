Peatonales y galerías: el futuro del Casco Viejo está en debate en Yerba Buena
Tensiones sobre si será una zona comercial o mayormente residencial. Lo que determina el Factor de Ocupación Total y la visión oficial sobre el nuevo Código de Planeamiento. Las decisiones individuales y la presión del mercado.
UNA ZONA DE GRAN VALOR. El Casco Viejo de Yerba Buena abarca 25 manzanas con una importante historia.
Resumen para apurados
- Yerba Buena debate hoy el futuro del Casco Viejo ante el nuevo Código de Planeamiento, buscando equilibrar el desarrollo comercial con el perfil residencial de sus 25 manzanas.
- La tensión crece por la presión del mercado y el Factor de Ocupación Total. El debate surge tras la expansión de comercios y oficinas en un área de gran valor e historia local.
- Las definiciones legales determinarán si el área se consolida como polo comercial o mantiene su esencia vecinal, impactando directamente en la calidad de vida y el mercado local.
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