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Jaldo transita entre el equilibrio fiscal y la sintonía con Milei

El gobernador sostendrá las restricciones presupuestarias y afronta un dilema: la demanda de los independientes para seguir siendo dialoguista y los reclamos dentro del peronismo.

FINANZAS PÚBLICAS. Pese a la disminución de los ingresos por caída de la actividad económica, las cuentas públicas siguen en equilibrio. FINANZAS PÚBLICAS. Pese a la disminución de los ingresos por caída de la actividad económica, las cuentas públicas siguen en equilibrio. ARCHIVO
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 23 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, mantiene el equilibrio fiscal mientras sostiene una postura dialoguista con el presidente Javier Milei ante la crisis económica actual.
  • Ante la caída de ingresos por la recesión, Jaldo aplica restricciones presupuestarias mientras lidia con tensiones internas en el peronismo y pedidos locales de gobernabilidad.
  • Esta estrategia busca garantizar estabilidad provincial. Su futuro político dependerá de sostener el superávit y administrar la compleja relación con el gobierno nacional.
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