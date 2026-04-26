Jaldo transita entre el equilibrio fiscal y la sintonía con Milei

FINANZAS PÚBLICAS. Pese a la disminución de los ingresos por caída de la actividad económica, las cuentas públicas siguen en equilibrio. ARCHIVO
Resumen para apurados
- El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, mantiene el equilibrio fiscal mientras sostiene una postura dialoguista con el presidente Javier Milei ante la crisis económica actual.
- Ante la caída de ingresos por la recesión, Jaldo aplica restricciones presupuestarias mientras lidia con tensiones internas en el peronismo y pedidos locales de gobernabilidad.
- Esta estrategia busca garantizar estabilidad provincial. Su futuro político dependerá de sostener el superávit y administrar la compleja relación con el gobierno nacional.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular
Ranking notas premium