Exponen ideas sobre tres malezas que están avanzando sobre la soja

Finalmente, se habló de Amaranthus spp., una maleza que, a diferencia de las anteriores, no presenta sensibilidad a la luz y puede emerger y desarrollarse incluso bajo el dosel del cultivo. Se destacó la importancia de evitar el aporte de nuevas semillas al banco del suelo mediante la eliminación de los escapes antes de su reproducción, debido a su elevada capacidad de producción y dispersión de semillas. Asimismo, se recomendó dejar los lotes con mayor nivel de infestación para el final de la cosecha, con el objetivo de reducir la dispersión de semillas hacia lotes libres o con menor presencia de la maleza. También se remarcó el rol fundamental de los herbicidas preemergentes como base de una estrategia de manejo integrado, recalcando que existen numerosos activos registrados. Ante eventuales fallas de control, se sugirió no atribuirlas inmediatamente a la resistencia, sino analizar antes otros factores que pueden haber condicionado la eficacia de los tratamientos. Sin embargo, siempre se debe estar atento al comportamiento de las poblaciones de esta maleza, para actuar rápidamente en caso de nuevas resistencias