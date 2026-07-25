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Exponen ideas sobre tres malezas que están avanzando sobre la soja

Se trata de Borreria spp., de Commelina erecta y de Amaranthus spp.

Exponen ideas sobre tres malezas que están avanzando sobre la soja
Hace 5 Hs

En el XXIX° Taller de Variedades y Manejo del Cultivo de Soja, que organizó la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) se realizó un evento de intercambio y discusión sobre el manejo de tres malezas de creciente importancia en este cultivo: Borreria spp., Commelina erecta y Amaranthus spp. Estuvo coordinado por Fernanda Barceló y por Sebastián Sabaté, de la sección Manejo de Malezas; y contó con el aporte técnico de Daniel Fadda.

En el caso de Borreria spp., se destacó la importancia de sus características biológicas, como su sensibilidad a la luz y a la temperatura, para promover el manejo integrado con cultivos de invierno y cobertura como herramientas complementarias para reducir su emergencia y la presión de infestación. Respecto del manejo químico, se concluyó que las aplicaciones deben realizarse en los primeros estadios de desarrollo de la maleza con herbicidas sistémicos y que no es recomendable aumentar las dosis del ingrediente activo de mayor eficacia para su quemado, el flumioxazin, para preservar su vida útil y minimizar el riesgo de selección de biotipos resistentes.

Respecto de Commelina erecta, se destacó que su manejo resulta complejo mediante el uso de un único ingrediente activo. Se resaltó la estrategia de doble golpe como la alternativa más efectiva para su control, junto con la necesidad de realizar un monitoreo permanente debido a su elevada capacidad de rebrote. Se mencionó que presenta cierta sensibilidad a la luz, por lo que el cierre por parte del cultivo ayuda a disminuir su desarrollo.

Finalmente, se habló de Amaranthus spp., una maleza que, a diferencia de las anteriores, no presenta sensibilidad a la luz y puede emerger y desarrollarse incluso bajo el dosel del cultivo. Se destacó la importancia de evitar el aporte de nuevas semillas al banco del suelo mediante la eliminación de los escapes antes de su reproducción, debido a su elevada capacidad de producción y dispersión de semillas. Asimismo, se recomendó dejar los lotes con mayor nivel de infestación para el final de la cosecha, con el objetivo de reducir la dispersión de semillas hacia lotes libres o con menor presencia de la maleza. También se remarcó el rol fundamental de los herbicidas preemergentes como base de una estrategia de manejo integrado, recalcando que existen numerosos activos registrados. Ante eventuales fallas de control, se sugirió no atribuirlas inmediatamente a la resistencia, sino analizar antes otros factores que pueden haber condicionado la eficacia de los tratamientos. Sin embargo, siempre se debe estar atento al comportamiento de las poblaciones de esta maleza, para actuar rápidamente en caso de nuevas resistencias

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