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Javier Milei, sobre las Malvinas: “Estamos haciendo todo lo humanamente posible para que vuelvan a manos argentinas”

El presidente destacó “avances históricos” en el reclamo, mientras Donald Trump evalúa quitarle el apoyo a Londres.

Javier Milei, presidente de la Nación. Javier Milei, presidente de la Nación.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El presidente Javier Milei ratificó el reclamo por las Islas Malvinas y aseguró que su gestión realiza avances diplomáticos inéditos para que vuelvan a manos argentinas.
  • La estrategia combina firmeza y pragmatismo, apoyada por Chile y ante un posible giro de Donald Trump, quien evaluaría retirar el histórico respaldo de EE. UU. al Reino Unido.
  • El potencial cambio en la postura de Washington ante Londres por tensiones militares marcaría un precedente histórico, fortaleciendo la posición argentina en foros internacionales.
Resumen generado con IA

El presidente Javier Milei ratificó la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y aseguró que su gestión está logrando progresos inéditos en el frente diplomático. "Estamos haciendo avances como nunca se han hecho, pero no depende solo de nosotros", afirmó el mandatario al subrayar que su estrategia combina firmeza soberana con pragmatismo político.

La estrategia del "cerebro frío"

Milei explicó que el reclamo se mantiene activo en todos los foros internacionales y que se están cosechando apoyos clave, al mencionar explícitamente el respaldo de Chile. 

"La soberanía no se negocia, pero hay que hacerlo de manera criteriosa. Como decía Marshall: 'Cerebro frío al servicio de corazón caliente'", definió el Presidente sobre el trabajo que encabezan Gerardo Werthein y Pablo Quirno.

El factor Trump: ¿Un giro histórico en Washington?

Las declaraciones de Milei coincidieron con una filtración de la agencia Reuters que podría cambiar el tablero internacional. Un documento interno del Departamento de Defensa de EE. UU. sugirió que la administración de Donald Trump evalúa reconsiderar su apoyo a las "posesiones imperiales" británicas, lo que incluye a las Malvinas. 

Esta medida sería una represalia contra el primer ministro británico, Keir Starmer, por negarse a colaborar en las recientes operaciones militares estadounidenses contra Irán.

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