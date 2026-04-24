Javier Milei, sobre las Malvinas: “Estamos haciendo todo lo humanamente posible para que vuelvan a manos argentinas”

El presidente Javier Milei ratificó la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y aseguró que su gestión está logrando progresos inéditos en el frente diplomático. "Estamos haciendo avances como nunca se han hecho, pero no depende solo de nosotros", afirmó el mandatario al subrayar que su estrategia combina firmeza soberana con pragmatismo político.