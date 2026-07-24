Política

De Ortega a Jaldo: los problemas de salud que aquejaron a los gobernadores

Dificultades cardiológicas, cirugías de urgencia y otros percances llevaron a mandatarios a afrontar internaciones en centros médicos de Tucumán y de Buenos Aires.

IMAGEN DE ILUSTRACION BASADA EN EL ARCHIVO DE LA GACETA
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Hace 19 Min

Resumen para apurados

  • Gobernadores de Tucumán afrontaron diversas internaciones y operaciones en Buenos Aires y su provincia debido a problemas de salud surgidos durante sus gestiones públicas.
  • La reciente cirugía cardíaca del gobernador Osvaldo Jaldo en Buenos Aires se suma a una serie de afecciones y cirugías de urgencia sufridas por mandatarios tucumanos previos.
  • Los problemas de salud de los líderes tucumanos ponen de relieve la exigencia del cargo e impactan en la gestión política y en la continuidad de las funciones de gobierno.
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