De Ortega a Jaldo: los problemas de salud que aquejaron a los gobernadores

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Resumen para apurados
- Gobernadores de Tucumán afrontaron diversas internaciones y operaciones en Buenos Aires y su provincia debido a problemas de salud surgidos durante sus gestiones públicas.
- La reciente cirugía cardíaca del gobernador Osvaldo Jaldo en Buenos Aires se suma a una serie de afecciones y cirugías de urgencia sufridas por mandatarios tucumanos previos.
- Los problemas de salud de los líderes tucumanos ponen de relieve la exigencia del cargo e impactan en la gestión política y en la continuidad de las funciones de gobierno.
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