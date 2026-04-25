Un funcionario de Kicillof reconoció tensiones en el peronismo y planteó un armado amplio para enfrentar a Milei en 2027

En diálogo con FM Delta, el funcionario explicó que las diferencias dentro del espacio responden a la reciente derrota electoral. “Viene de perder las elecciones nacionales y eso genera tensiones, pase de factura, diagnósticos cruzados”, afirmó, y sostuvo que esos desacuerdos “se van a ir acomodando en la medida que pase el tiempo”. En ese sentido, remarcó que el foco debe estar puesto en el proyecto político del presidente Javier Milei, al que calificó de “catastrófico” en múltiples dimensiones. Como ejemplo, mencionó el recorte de frecuencias de transporte en el conurbano, la reducción de planes de medicamentos y las dificultades crecientes para afrontar alquileres.