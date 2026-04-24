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Jaldo criticó la decisión de Nación: “El cierre del acceso a periodistas en Casa Rosada no cabe en un sistema democrático”

El gobernador destacó la forma de comunicación adoptada en Tucumán y el valor de las conferencias de prensa como herramienta institucional.

EN CONFERENCIA. Osvaldo Jaldo, ante la prensa. EN CONFERENCIA. Osvaldo Jaldo, ante la prensa. IMAGEN DE ARCHIVO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Osvaldo Jaldo criticó este viernes la prohibición de ingreso a periodistas acreditados en Casa Rosada por parte del Gobierno nacional, alegando que afecta al sistema democrático.
  • La medida oficial anuló credenciales por presunto espionaje extranjero. Jaldo contrastó esto con su gestión en Tucumán, donde defiende las conferencias como herramienta institucional.
  • El rechazo del gobernador subraya la tensión entre seguridad nacional y libertad de prensa. La situación sienta un precedente crítico sobre el acceso a la información oficial.
Resumen generado con IA

El gobernador, Osvaldo Jaldo, expresó este viernes su preocupación por la decisión del Gobierno nacional de impedir el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada, medida adoptada en el marco de una disposición preventiva por presunto espionaje ilegal.

La resolución del Ejecutivo implicó el cierre transitorio de la sala de prensa y la baja de acreditaciones vigentes durante 2025, en un contexto marcado por sospechas de una operación de inteligencia extranjera que habría incluido la difusión de notas periodísticas con el objetivo de desacreditar la gestión del presidente Javier Milei durante 2024. 

Bajo ese argumento, el Gobierno consideró que se trataba de una cuestión de seguridad nacional y resolvió anular la prórroga de credenciales mientras se lleva adelante un nuevo empadronamiento.

Frente a este escenario, Jaldo remarcó el valor de la prensa en el funcionamiento institucional del país. “No tengo ninguna duda de que la libertad de expresión, la libertad de prensa, es la esencia básica del sistema democrático y republicano de la República Argentina. Y sostengo esto porque desde el año 1983, que volvió la democracia, nunca ocurrió un hecho de estas características”, afirmó.

El Gobierno nacional prohibió el ingreso a la Casa Rosada de todos los periodistas acreditados

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El mandatario también puso en relieve la política comunicacional de su gestión en Tucumán, donde, según explicó, se prioriza el contacto directo con los medios a través de conferencias de prensa. “Nosotros hemos implementado las conferencias de prensa por la necesidad de informar que tenemos como gobierno. Luego, la necesidad de que ustedes tengan la versión oficial de lo que se hace o se deja de hacer en un gobierno”, sostuvo.

En ese sentido, destacó la importancia del intercambio entre funcionarios y periodistas como herramienta para garantizar el acceso a información confiable. “Ustedes tienen la posibilidad de preguntar y repreguntar sobre el tema que nosotros exponemos o sobre el tema que ustedes creen conveniente. Hoy, más que nunca, debemos tener una comunidad informada, si es posible, con información oficial”, agregó.

Jaldo también advirtió sobre los riesgos de la desinformación en ausencia de canales institucionales claros. “Si no es información oficial, se desvirtúa en el camino y corremos el riesgo de equivocar a la sociedad. La noticia debe ser veraz, cierta y real”, señaló.

Finalmente, el gobernador manifestó su rechazo a la medida adoptada por el Ejecutivo nacional y expresó su respaldo a los trabajadores de prensa. “Ese cierre del acceso a los periodistas en la Casa Rosada no cabe en un sistema democrático. Vaya nuestra solidaridad a los periodistas y a los medios que hoy hacen un gran esfuerzo para mantenerse en el aire”, concluyó.

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