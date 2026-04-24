Jaldo criticó la decisión de Nación: “El cierre del acceso a periodistas en Casa Rosada no cabe en un sistema democrático”

El mandatario también puso en relieve la política comunicacional de su gestión en Tucumán, donde, según explicó, se prioriza el contacto directo con los medios a través de conferencias de prensa. “Nosotros hemos implementado las conferencias de prensa por la necesidad de informar que tenemos como gobierno. Luego, la necesidad de que ustedes tengan la versión oficial de lo que se hace o se deja de hacer en un gobierno”, sostuvo.