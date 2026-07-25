La Eeaoc analizó el efecto de diversas estrategias de fertilización, sobre cultivos y sobre el suelo
Se hicieron cuatro ensayos: un testigo sin fertilizar, y tres fertilizados. En soja, el rinde medio de los últimos tres creció un 20% el primer año y un 15% el segundo, respecto del testigo. En trigo, 29% y 15%, respectivamente.
En el marco del XXIX° Taller de Variedades y Manejo del Cultivo de Soja, que se realizó en la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán (FAZ), la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) presentó los resultados de sus principales líneas de investigación, orientadas a generar información local que contribuya a optimizar el manejo y la productividad del cultivo en la región.
Entre la multiplicidad de temas abordados -todos, relacionados al cultivo de la soja en la región y desarrollados en diversas mesas paneles- figuraron las cuestiones vinculadas a la fertilización, los aspectos económicos y las discusiones sobre malezas, sobre fitopatología y sobre zoología de la oleaginosa.
En lo referente a las estrategias de fertilización de cultivos en nuestros sistemas productivos de granos, Gonzalo Robledo, de la sección Suelos y Nutrición Vegetal de la entidad agrocientífica, presentó los avances del ensayo que se realiza desde hace varias campañas en la subestación Monte Redondo.
Explicó que los suelos de los sistemas productivos de granos se caracterizan por presentar una importante degradación química. Estudios realizados a nivel local y nacional demuestran que los lotes comerciales acumulan pérdidas de hasta un 30% en el contenido de materia orgánica y caídas del 70% en el contenido de fósforo disponible de suelo (P Bray I), en comparación con su estado prístino o monte.
A raíz de este motivo, se lleva adelante un ensayo que forma parte de una red nacional junto a Fertilizar AC, cuyo objetivo es evaluar el efecto de distintas estrategias de fertilización, no solo sobre los cultivos de granos (soja, maíz y trigo), sino también sobre el recurso suelo.
Ensayos
Para cumplir con ese objetivo, sobre una rotación soja/maíz 2/1 con siembra de trigo posterior a la soja, se ensayaron cuatro tratamientos: un testigo sin fertilizar; un tratamiento con N y P utilizando dosis comunes que realiza el productor de la zona; otro tratamiento con N, P y S con dosis de reposición; y, por último, un tratamiento con N, P y S utilizando dosis mayores al tratamiento anterior.
La respuesta de los cultivos a la nutrición resultó contundente. En soja, el rendimiento promedio de los tres tratamientos fertilizados, en comparación con el testigo sin fertilizar, mostró un aumento de un 20% en el primer año y de un 15% en el segundo.
En trigo, el incremento de los rindes alcanzó un 29% en la primera campaña y un 15% en la segunda.
Al analizar el contenido de P Bray I (ppm) del suelo al comienzo del ensayo y tres años después, se observó que el testigo sin fertilizar perdió aproximadamente 3 ppm de fósforo durante todo el período evaluado.
Con la dosis utilizada habitualmente por el productor se perdieron 2 ppm, demostrando que el manejo habitual de la zona no cubre la extracción realizada por los cultivos.
En contrapartida, la dosis de reposición (45 kg/ha de P2O5) logró estabilizar el lote, alcanzando aumentos de 0,5 ppm durante todo el período evaluado.
Por su parte, la estrategia de altas dosis de fósforo (70 kg/ha de P2O5) capitalizó el suelo, elevando el fósforo disponible en 2,3 ppm.
Como conclusión, Robledo destacó que para sostener la productividad en el NOA es indispensable definir estrategias con dosis de reposición y/o construcción, las cuales dependen principalmente del contenido de fósforo disponible en el suelo y de los rendimientos esperados por parte de los cultivos en la rotación.