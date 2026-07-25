La Eeaoc analizó el efecto de diversas estrategias de fertilización, sobre cultivos y sobre el suelo

En el marco del XXIX° Taller de Variedades y Manejo del Cultivo de Soja, que se realizó en la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán (FAZ), la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) presentó los resultados de sus principales líneas de investigación, orientadas a generar información local que contribuya a optimizar el manejo y la productividad del cultivo en la región.