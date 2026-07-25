Política

Honorarios y herramientas digitales: proponen cambios a la Ley de Mediación en Tucumán

Peronistas y opositores elevaron proyectos para modificar artículos clave de la norma sancionada en 2006. La postura de la comisión es escuchar a los sectores involucrados.

PODER LEGISLATIVO. Foto: Archivo LA GACETA
PODER LEGISLATIVO. Foto: Archivo LA GACETA
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Legisladores oficialistas y opositores de Tucumán impulsan reformas a la Ley de Mediación de 2006 para actualizar los honorarios e incorporar herramientas digitales.
  • Las iniciativas buscan reformar la norma vigente desde hace 18 años. La comisión legislativa convocará a los sectores involucrados para debatir las propuestas planteadas.
  • La reforma actualizará el marco normativo del Poder Judicial tucumano, facilitando la agilización de procesos mediáticos mediante el uso de tecnología.
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