Honorarios y herramientas digitales: proponen cambios a la Ley de Mediación en Tucumán

Resumen para apurados
- Legisladores oficialistas y opositores de Tucumán impulsan reformas a la Ley de Mediación de 2006 para actualizar los honorarios e incorporar herramientas digitales.
- Las iniciativas buscan reformar la norma vigente desde hace 18 años. La comisión legislativa convocará a los sectores involucrados para debatir las propuestas planteadas.
- La reforma actualizará el marco normativo del Poder Judicial tucumano, facilitando la agilización de procesos mediáticos mediante el uso de tecnología.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánPoder Judicial de TucumánHonorable Legislatura de TucumánColegio de Abogados de TucumánGerónimo Vargas AignasseAlberto OleaMiguel AcevedoJosé Seleme
Lo más popular
Ranking notas premium