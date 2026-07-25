Recomendaciones para combatir los problemas sanitarios en el cultivo de soja

En el marco del XXIX° Taller de Variedades y Manejo del Cultivo de Soja, que organizó la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) se desarrolló una instancia de intercambio sobre problemas sanitarios en soja durante la campaña. Productores y el equipo de Fitopatología (Sebastián Reznikov, Juliana Bleckwedel y Exequiel Nieva) debatieron sobre enfermedades causadas por hongos de suelo, mancha anillada, mancha ojo de rana y tizón de la hoja por Cercospora, y sobre el uso de diferentes mezclas de fungicidas para su control, integrando observaciones de campo y criterios técnicos.