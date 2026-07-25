Recomendaciones para combatir los problemas sanitarios en el cultivo de soja

En el marco del XXIX° Taller de Variedades y Manejo del Cultivo de Soja, que organizó la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) se desarrolló una instancia de intercambio sobre problemas sanitarios en soja durante la campaña. Productores y el equipo de Fitopatología (Sebastián Reznikov, Juliana Bleckwedel y Exequiel Nieva) debatieron sobre enfermedades causadas por hongos de suelo, mancha anillada, mancha ojo de rana y tizón de la hoja por Cercospora, y sobre el uso de diferentes mezclas de fungicidas para su control, integrando observaciones de campo y criterios técnicos.
Sobre hongos de suelo, productores reportaron la presencia de rodales severos; en especial, en lotes con monocultivo de soja. Se destacó la necesidad de diagnóstico preciso dado que los síntomas podrían corresponder a diferentes patógenos presentes en la campaña.
Respecto del manejo de enfermedades foliares, se dijo que la calidad de aplicación y la llegada al estrato inferior son determinantes; sobre todo en cultivos muy desarrollados. También se discutió sobre la alta susceptibilidad a estas enfermedades por parte de las nuevas variedades comerciales, lo cual tiene un impacto significativo en el rinde.
En control químico, se debatió sobre mezclas, momento de aplicación, eficacia de control y residualidad de los funguicidas usados.
Para mancha anillada en particular, se remarcó que las mezclas con carboxamidas, presentaron mejor respuesta en años de alta presión y en variedades susceptibles. En campañas normales también pueden aportar mejoras, aunque menores.
Finalmente, se abordó tizón de la hoja por Cercospora, destacando su complejidad de manejo. Se mencionó resistencia generalizada a estrobilurinas, eficacia variable dentro de los triazoles y ausencia de respuesta a carboxamidas. Se recordó que el control cuando los síntomas ya están instalados es ineficiente ya que el patógeno infecta en estadios tempranos y tiene un largo periodo de latencia.
En síntesis, la discusión enfatizó que el manejo sanitario debe integrar monitoreo, un correcto diagnóstico, rotación de cultivos, elección varietal, momento y calidad de aplicación, y condiciones ambientales.
En cuanto a las discusiones en la sala de zoología, el equipo técnico coordinó un intercambio que tuvo como tema: “Plagas en año niño: ¿Qué estrategias debemos ajustar para el manejo efectivo de estas problemáticas?”. Participaron técnicos y productores que coincidieron en que una campaña Niño exigirá ajustar las estrategias de manejo de plagas en soja frente a este posible escenario.
Las principales preocupaciones fueron el complejo de chinches y el picudo negro de la soja, plagas favorecidas por alta humedad, que pueden condicionar al cultivo, en casos de que se den condiciones que dificulten su control en los momentos oportunos.
Los participantes destacaron la importancia de utilizar insecticidas con adecuada persistencia, mejorar la calidad de las aplicaciones, fortalecer las redes de monitoreo y avanzar en el Manejo Integrado de Plagas (MIP). Además, se planteó la necesidad de generar más información sobre plagas emergentes bajo estas situaciones ambientales, como caracoles y explorar herramientas complementarias como bioestimulantes o inductores de defensas para el cultivo.
La principal conclusión fue clara: frente a escenarios climáticos más desafiantes, el monitoreo oportuno y la toma de decisiones basadas en conocimiento serán las claves para lograr un manejo eficiente de las plagas.