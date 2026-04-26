Jaldo: “No claudicaremos en la lucha contra el narcotráfico”

El gobernador Jaldo.
Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo reafirmó hoy en Tucumán que no claudicará en la lucha contra el narcotráfico y propuso una alianza entre las provincias de la región y la Nación.
- La declaración se da bajo una estrategia de equilibrio fiscal y sintonía con el Gobierno nacional, buscando coordinar esfuerzos regionales para combatir el crimen organizado.
- Esta postura busca consolidar un bloque de seguridad en el Norte Grande, lo que podría optimizar recursos federales y fortalecer la lucha contra delitos complejos en el futuro.
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