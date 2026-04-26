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Jaldo: “No claudicaremos en la lucha contra el narcotráfico”

El gobernador insiste en que es necesario que las provincias de la región se unan para colaborar con la Nación.

El gobernador Jaldo. El gobernador Jaldo.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 4 Min

Resumen para apurados

  • El gobernador Osvaldo Jaldo reafirmó hoy en Tucumán que no claudicará en la lucha contra el narcotráfico y propuso una alianza entre las provincias de la región y la Nación.
  • La declaración se da bajo una estrategia de equilibrio fiscal y sintonía con el Gobierno nacional, buscando coordinar esfuerzos regionales para combatir el crimen organizado.
  • Esta postura busca consolidar un bloque de seguridad en el Norte Grande, lo que podría optimizar recursos federales y fortalecer la lucha contra delitos complejos en el futuro.
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