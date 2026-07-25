Más frigoríficos fueron habilitados para exportar carne al “Gigante asiático”

Las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (Sagyp) comunicaron que la Administración General de Aduana de China (GACC) publicó el registro de Bustos y Beltrán S.A (Córdoba); Frigorífico Bermejo S.A. (Salta) y COTO Centro Integral de Comercialización SA (Buenos Aires); los cuales se suman a 68 establecimientos cárnicos argentinos que exportan al “Gigante asiático”. En función de auditorías favorables, el GACC procedió a la habilitación para exportar carne vacuna con hueso y sin hueso enfriada y congelada.