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Legislatura: por qué buscan extender la emergencia en el transporte público de pasajeros

La comisión de Obras, Servicios Públicos y Transporte no logró reunir los votos para el dictamen. Nueva reunión el lunes.

SITUACIÓN CRÍTICA. Los empresarios remarcaron se que elevaron los costos del servicio en los últimos meses. SITUACIÓN CRÍTICA. Los empresarios remarcaron se que elevaron los costos del servicio en los últimos meses.
Martín Soto
Por Martín Soto 25 Abril 2026

Resumen para apurados

  • El Ejecutivo de Tucumán solicitó a la Legislatura prorrogar la emergencia del transporte público hasta 2028 ante la crisis de costos y el alza de combustibles en la provincia.
  • El debate en comisión se postergó por errores técnicos y falta de firmas. Las empresas denuncian costos críticos por insumos, mientras el Estado adelanta subsidios millonarios.
  • La medida busca garantizar el servicio y las fuentes de trabajo, aunque la oposición critica la falta de un plan integral y el uso de la emergencia como una regla permanente.
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