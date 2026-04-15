Transporte, en crisis: concejales presionan a Chahla para terminar con años de “parches”
Resumen para apurados
- Los ediles Gustavo Cobos y José María Canelada exigen a la intendenta Rossana Chahla enviar los pliegos de licitación para regularizar el transporte público en la capital tucumana.
- El sistema opera con concesiones vencidas y falta de inversión estructural. Durante años se priorizaron subsidios y medidas temporales sin mejorar la calidad ni el estado de unidades.
- La licitación busca dar seguridad jurídica para renovar la flota y frenar el ciclo de paros y subas de boletos. Advierten que el modelo actual es insostenible y requiere un rediseño.
Los concejales capitalinos, Gustavo Cobos y José María Canelada, reclamaron a la intendenta Rossana Chahla el envío de los pliegos del transporte público al Concejo Deliberante, con el objetivo de avanzar en una licitación que permita “normalizar” un servicio que, según denunciaron, atraviesa una crisis estructural desde hace años.
En diálogo con LA GACETA, Cobos expresó su preocupación por el estado actual del sistema y apuntó directamente a la falta de definiciones de fondo. “Durante estos años con el servicio público de pasajeros se viene haciendo exactamente lo mismo, que es prácticamente nada”, sostuvo.
El edil remarcó que uno de los principales problemas es la situación contractual de las empresas. “Hoy todas las líneas tienen sus licitaciones vencidas y funcionan bajo tenencias precarias. Eso genera una inseguridad jurídica que impide cualquier inversión seria”, contó. En ese sentido, consideró que sin reglas claras es inviable que las firmas accedan a financiamiento para renovar unidades o mejorar prestaciones.
Cobos también cuestionó la calidad del servicio que reciben los usuarios. “Hay colectivos en mal estado, que no cumplen frecuencias, y la gente sale de su casa sin saber a qué hora va a llegar. Las aplicaciones solo te dicen cuándo viene, pero no resuelven el problema de fondo”, afirmó.
Además, señaló que la falta de inversiones se traduce en incumplimientos de normativas vigentes. “Los colectivos deberían tener aire acondicionado, plataformas accesibles y mejores condiciones en general, pero eso no se cumple. El marco normativo está, lo que falta es control y decisión política”, agregó.
Para el concejal, la crisis actual también responde a un modelo que durante años se sostuvo en subsidios sin exigir mejoras. “Los empresarios se acostumbraron a recibir fondos del Estado sin importar el servicio que brindaban. Así fuimos llegando a este deterioro”.
En ese contexto, Cobos insistió en la necesidad de discutir un rediseño integral del sistema. “No se han tomado medidas de fondo y estamos ante un esquema que va camino a la extinción si sigue así”, advirtió. Como ejemplo, mencionó experiencias recientes en otras ciudades, como la incorporación de minibuses eléctricos en el microcentro porteño o pruebas similares en Santiago del Estero.
Respecto a los cambios en el área de transporte municipal, el edil relativizó el impacto de los nombres propios. Si bien destacó el diálogo con el nuevo funcionario, Carlos Arnedo, advirtió que “si desde la conducción no hay un cambio de mentalidad, no alcanza con cambiar personas”.
Por último, fue crítico con el accionar del sector empresario y avaló las declaraciones sobre posibles presiones. “No hay ninguna duda de que existe una lógica extorsiva. Siempre se repite el mismo esquema: conflicto, paro y finalmente aumento del boleto sin mejoras reales”, concluyó.