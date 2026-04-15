Transporte, en crisis: concejales presionan a Chahla para terminar con años de “parches”

En ese contexto, Cobos insistió en la necesidad de discutir un rediseño integral del sistema. “No se han tomado medidas de fondo y estamos ante un esquema que va camino a la extinción si sigue así”, advirtió. Como ejemplo, mencionó experiencias recientes en otras ciudades, como la incorporación de minibuses eléctricos en el microcentro porteño o pruebas similares en Santiago del Estero.