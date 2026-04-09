Alerta en el transporte público: podrían “racionalizar” los recorridos por la crisis del combustible

Resumen para apurados
- El municipio de San Miguel de Tucumán y empresarios de Aetat analizan racionalizar recorridos de colectivos por la suba del combustible y la falta de subsidios adicionales.
- La crisis surge por un impacto de $2.000 millones en costos. El plan busca fusionar líneas para ahorrar kilómetros sin afectar horarios pico ni servicios esenciales del vecino.
- La próxima semana se definirá la reestructuración del sistema. La medida marcará el futuro del transporte urbano en la capital tucumana ante el cese de nuevos aportes estatales.
El transporte público de pasajeros enfrenta una nueva crisis en Tucumán. Los empresarios mantuvieron una reunión con la Municipalidad capitalina en la que plantearon el “momento crítico” que atraviesa el sector por la suba del combustible, mientras que el Ejecutivo municipal aseguró que no habrá más subsidios y propuso un sistema de racionalización de recorridos. Se definirá la semana próxima.
La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, recibió en el edificio municipal a la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat). Previo al encuentro, el referente Jorge Berretta manifestó que el incremento del precio del gasoil complejiza la estructura de costos e impone un impacto adicional de unos $2.000 millones mensuales. “El transporte está en un momento crítico”, remarcó.
Cerca de las 11, la cita se dio por culminada y se resolvió continuar las conversaciones en los próximos días. No hubo acuerdo, pero el municipio impulsa una alternativa concreta de solución para el corto plazo. “Lo que buscamos es racionalizar los recorridos de manera tal que se ahorren kilómetros recorridos y que no afecte a la población”, indicó Camila Giuliano, secretaria de Gobierno capitalina.
A modo de ejemplo, la funcionaria planteó que en lugar de tener dos líneas funcionando -una que vaya desde el norte hacia el centro, y otra desde el centro hacia el sur-, sería óptimo que el servicio se eficientice y sea una sola la que recorra la Capital de norte a sur.
La Municipalidad trabaja en la propuesta mientras los empresarios definen cuál es su postura al respecto, considerando que además de la crisis del gasoil a nivel nacional, la Aetat tiene pendiente una discusión paritaria con la Unión Tranviarios del Automotor (UTA). “El martes 14 o el jueves 16 habrá una nueva reunión para que ellos puedan traer sus recomendaciones y que nosotros también pongamos sobre la mesa este sistema de racionalización”, informó Giuliano.
La funcionaria reafirmó que el propósito es que la crisis del transporte no afecte sustancialmente a la población. “Sabemos que tenemos un problema que tiene que ver con el aumento del combustible, pero esto no tiene que perjudicar al vecino. Nosotros nos vamos a encargar de que los recorridos se cumplan en los horarios que digan y que sean en los horarios picos, cuando las personas más lo usan”, insistió.
Además, Giuliano advirtió que la Municipalidad no está en condiciones de otorgar apoyos financieros al sector. “Esta Municipalidad no va a hacer nuevos aportes. Somos muy responsables con nuestros recursos y por eso queremos que el servicio funcione con los aportes que se están dando a las líneas urbanas”, aseveró.