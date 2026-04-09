Alerta en el transporte público: podrían “racionalizar” los recorridos por la crisis del combustible

La funcionaria reafirmó que el propósito es que la crisis del transporte no afecte sustancialmente a la población. “Sabemos que tenemos un problema que tiene que ver con el aumento del combustible, pero esto no tiene que perjudicar al vecino. Nosotros nos vamos a encargar de que los recorridos se cumplan en los horarios que digan y que sean en los horarios picos, cuando las personas más lo usan”, insistió.