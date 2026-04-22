Polémica por $900 millones para el transporte: "Más plata sin resultados"

Resumen para apurados
- El concejal de San Miguel de Tucumán, Carlos Ale, criticó al Municipio por otorgar un anticipo de $900 millones a empresas de transporte sin exigir mejoras en el servicio actual.
- La medida, cuestionada por falta de planificación y controles, se da ante una crisis estructural donde las unidades presentan demoras y mal estado, afectando a los vecinos tucumanos.
- Ale exige transparencia y condicionar los fondos a resultados verificables. El conflicto subraya la urgencia de un plan de movilidad serio que termine con la ineficiencia del sector.
El concejal de San Miguel de Tucumán Carlos Ale cuestionó con dureza la decisión del Municipio de otorgar un anticipo de $900 millones a las empresas del transporte público, y apuntó directamente contra el secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo, por lo que calificó como “una política improvisada que vuelve a cargar el costo sobre los vecinos sin exigir resultados”.
“Una vez más, el municipio decide transferir recursos millonarios a un sistema que no mejora. Los colectivos siguen pasando mal, tarde o directamente no pasan. Y frente a eso, la respuesta es poner más plata. Es inaceptable”, sostuvo Ale.
El edil advirtió que este tipo de medidas “no resuelve el problema estructural del transporte”, sino que lo profundiza: “Sin controles, sin metas claras y sin un plan integral, esto no es una solución: es apenas un parche caro que pagamos todos”.
Ale también cuestionó el rol de Arnedo al frente del área: “Lo dijimos desde el primer día: no alcanza con cambiar nombres si se mantiene la misma lógica. Hoy vemos más de lo mismo: decisiones apuradas, falta de planificación y cero transparencia en el uso de los recursos”.
En ese sentido, reclamó que el anticipo esté condicionado a mejoras concretas en el servicio: “Los vecinos necesitan colectivos que funcionen, frecuencias que se cumplan y unidades en condiciones. Si el municipio va a poner plata, tiene que exigir resultados verificables, con controles reales y sanciones claras para quienes no cumplan”.
Por último, Ale exigió explicaciones formales al Ejecutivo municipal: “Queremos saber bajo qué condiciones se entrega este dinero, qué garantías existen de que se va a traducir en mejoras reales y quién se hace responsable si todo sigue igual. El municipio capitalino no puede seguir financiando la ineficiencia”.
“La ciudad necesita un plan serio de movilidad urbana, no más improvisación. Los vecinos están cansados de pagar un servicio que no está a la altura”, concluyó.