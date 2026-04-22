Polémica por $900 millones para el transporte: "Más plata sin resultados"

El concejal de San Miguel de Tucumán Carlos Ale cuestionó con dureza la decisión del Municipio de otorgar un anticipo de $900 millones a las empresas del transporte público, y apuntó directamente contra el secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo, por lo que calificó como “una política improvisada que vuelve a cargar el costo sobre los vecinos sin exigir resultados”.