Preocupaciones tras las amenazas de tiroteo: más control en la escuela, más preguntas en casa

“Vi que en algunos colegios revisaron a los niños y me parece algo demasiado invasivo y, aunque no soy abogado, dudo que esto respete convenios y derechos de niños”, dice Cristian Andrada, padre de un nene de 11 años, que está a punto de terminar la primaria. No lo plantea sólo como una crítica a la medida, sino como una inquietud más amplia: “Estas situaciones también desbordan a las familias”.