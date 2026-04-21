Amenazas de tiroteo en Tucumán: “Que haya que ‘cachear’ a los alumnos para que entren a la escuela es una locura”

“Lo que está revelando en parte es que hoy los chicos, a partir fundamentalmente de la tecnología, están pudiendo tener una vida en paralelo, utilizando la infraestructura de la casa y de la escuela sin ningún tipo de monitoreo o control”, explicó Segura en diálogo con LA GACETA. Según señaló, esta desconexión entre el mundo adulto y el juvenil permite que se gesten situaciones que muchas veces resultan “inimaginables” para las familias.