UNT: suspendieron la Asamblea Universitaria de hoy y reabren el proceso para elegir rector

El Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) resolvió dejar sin efecto la Asamblea Universitaria convocada para hoy y encomendar a la Junta Electoral la elaboración de un nuevo cronograma para la elección de rector y vicerrector. La decisión se adoptó luego de las resoluciones emitidas el lunes por la Cámara Federal de Apelaciones en el marco del conflicto electoral universitario.
La decisión fue aprobada por amplia mayoría, con 30 votos a favor y dos abstenciones de los decanos Sergio Robin, de la Facultad de Filosofía y Letras, y Roberto Gómez López, de Arquitectura y Urbanismo.
De acuerdo con lo aprobado, el nuevo cronograma deberá contemplar nuevamente las instancias de acreditación y recepción de fórmulas, exhibición de candidaturas, período de impugnaciones, oficialización de listas, convocatoria a la Asamblea Universitaria y todos los actos necesarios para culminar el proceso electoral. Una vez que la Junta Electoral eleve la propuesta y sea considerada por el Consejo Superior, se fijará una nueva fecha para la elección de las máximas autoridades de la UNT.
La decisión estuvo vinculada al escenario judicial que rodea al proceso electoral y a los recientes pronunciamientos de la Cámara Federal de Apelaciones. “Cumpliendo la manda judicial como nos hemos comprometido y como corresponde, hemos decidido pasar a la Junta Electoral el pedido de que rehaga el cronograma electoral desde un principio respetando los derechos de aquellas personas que estuvieran debidamente inscritas”, explicó la vicerrectora subrogante Cristina Grunauer de Falú.
Grunauer señaló además que todavía no existe una fecha definida para la Asamblea Universitaria. “No hay una fecha, pero sí hay un reglamento de la Junta Electoral que establece el procedimiento. Lo que volvió a decir la Cámara en esta resolución es que nosotros tenemos autonomía universitaria, pero tenemos que respetar la cautelar que aún no tiene sentencia de fondo”, sostuvo.
Abstenciones
Aunque la resolución fue aprobada por una amplia mayoría, dos decanos optaron por abstenerse. Uno de ellos fue Sergio Robin, de Filosofía y Letras, quien manifestó reparos sobre la reapertura de etapas ya concluidas del proceso electoral.
“A mí me preocupa mucho el contenido de esta resolución porque mi temor es que va a profundizar la judicialización de este proceso. El hecho de reabrir etapas que ya habían sido cerradas por la propia Junta Electoral, como es la etapa de inscripción y de oficialización de las listas y de los candidatos, va en contra, según mi leal saber y entender, del principio de preclusión”, planteó.
El decano advirtió además que la reapertura de instancias ya superadas podría afectar el normal desarrollo de los comicios universitarios. “Una etapa que ha sido cerrada no debe ser reabierta, sobre todo en procesos electorales, en donde reabrir etapas que ya han sido superadas pone en riesgo la marcha de los procesos electorales”, sostuvo.
Posibles candidatos
La reapertura de la etapa de inscripción y oficialización de fórmulas volvió a instalar interrogantes sobre la futura configuración de la competencia por el Rectorado.
En caso de que la Cámara Federal de Apelaciones resuelva que Sergio Pagani no puede competir por un nuevo mandato, el oficialismo deberá redefinir su estrategia electoral. En ese escenario, volvieron a tomar fuerza los nombres del decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Jorge Rospide, y de la decana de Agronomía y Zootecnia, Susana del Valle Monserrat, dirigentes cercanos al espacio que actualmente conduce la Universidad y que podrían integrar una fórmula junto a la vicerrectora Mercedes Leal o incluso encabezar una propuesta propia.
Horas antes de la sesión del Consejo Superior, el secretario general de la UNT, Hugo Saab, había manifestado su confianza en que Sergio Pagani finalmente quedará habilitado para competir por un nuevo mandato. “Yo sigo teniendo en mente que el ingeniero Pagani sí va a poder ser candidato porque el estatuto sí lo permite”, afirmó. No obstante, también reconoció que el oficialismo deberá evaluar alternativas si la Cámara Federal de Apelaciones resuelve lo contrario. “Si la Cámara Federal de Apelaciones en su dictamen de fondo resuelve que no puede ser, recién allí pensaremos en quién puede completar la fórmula de la doctora Mercedes Leal o, en otro caso, de poder haber una tercera fórmula”, sostuvo.
Saab también destacó el rechazo de la Cámara al pedido de proclamación automática de la fórmula integrada por Miguel Cabrera y Virginia Abdala. Según interpretó, el tribunal ratificó que las futuras autoridades de la UNT deben surgir del voto de la Asamblea Universitaria. “Es bueno destacar que la Cámara dice que no hay proclamación. Esto significa que las futuras autoridades deben gozar de legitimidad de la propia comunidad universitaria”, señaló.
El secretario general fue más allá y cuestionó la estrategia impulsada por el espacio opositor. “Evidentemente hay una fórmula que quería llegar a proclamarse sin el voto de la comunidad universitaria. Esto pasó solo en los tiempos de la dictadura”, afirmó.
Escenario abierto
De esta manera, la UNT volvió a postergar la definición de sus máximas autoridades a la espera de una resolución judicial que despeje la situación de la candidatura del rector saliente, Sergio Pagani. Se trata de la segunda alteración del calendario electoral universitario: la primera había ocurrido el 18 de mayo, cuando el Consejo Superior suspendió la Asamblea convocada para el 20 de mayo, fecha establecida en el cronograma aprobado en diciembre de 2025.
La resolución de fondo que adopte la Cámara Federal no sólo determinará si Pagani podrá competir por un nuevo mandato, sino que también terminará de definir el escenario electoral de la UNT, en un proceso que continúa atravesado por la incertidumbre judicial y política.