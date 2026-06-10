UNT: suspendieron la Asamblea Universitaria de hoy y reabren el proceso para elegir rector

Horas antes de la sesión del Consejo Superior, el secretario general de la UNT, Hugo Saab, había manifestado su confianza en que Sergio Pagani finalmente quedará habilitado para competir por un nuevo mandato. “Yo sigo teniendo en mente que el ingeniero Pagani sí va a poder ser candidato porque el estatuto sí lo permite”, afirmó. No obstante, también reconoció que el oficialismo deberá evaluar alternativas si la Cámara Federal de Apelaciones resuelve lo contrario. “Si la Cámara Federal de Apelaciones en su dictamen de fondo resuelve que no puede ser, recién allí pensaremos en quién puede completar la fórmula de la doctora Mercedes Leal o, en otro caso, de poder haber una tercera fórmula”, sostuvo.