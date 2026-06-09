LEGISLATURA

Cambios en el PJ: “Haré hasta lo imposible para mantener la unidad”, declaró Acevedo

El vicegobernador rompió el silencio luego de una semana de licencia, en la que apartaron de manera imprevista a su asistente de confianza como apoderada del partido.

REGRESO. Acevedo respaldó a Escobedo y afirmó que hará hasta lo imposible por evitar internas.
REGRESO. Acevedo respaldó a Escobedo y afirmó que hará hasta lo imposible por evitar internas. PRENSA LEGISLATURA
Martín Soto
Por Martín Soto Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El vicegobernador de Tucumán, Miguel Acevedo, declaró que buscará la unidad del PJ tras ser desplazada su colaboradora de confianza de la apodería partidaria esta semana.
  • La remoción de su asistente ocurrió de forma imprevista durante una licencia de Acevedo, lo que desató especulaciones de internas políticas dentro del peronismo oficialista.
  • Este conflicto expone tensiones internas en el peronismo tucumano de cara a 2027 y definirá la relación de poder entre el gobernador Jaldo y el vicegobernador Acevedo.
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