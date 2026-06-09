Cambios en el PJ: “Haré hasta lo imposible para mantener la unidad”, declaró Acevedo

Resumen para apurados
- El vicegobernador de Tucumán, Miguel Acevedo, declaró que buscará la unidad del PJ tras ser desplazada su colaboradora de confianza de la apodería partidaria esta semana.
- La remoción de su asistente ocurrió de forma imprevista durante una licencia de Acevedo, lo que desató especulaciones de internas políticas dentro del peronismo oficialista.
- Este conflicto expone tensiones internas en el peronismo tucumano de cara a 2027 y definirá la relación de poder entre el gobernador Jaldo y el vicegobernador Acevedo.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Lo más popular
Ranking notas premium