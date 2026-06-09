Cicatrices, desconfianzas y señales de Jaldo para el peronismo de Tucumán de cara a 2027

Abrazos que duelen

En ese marco, siempre en el seno del peronismo, están quienes consideran que Jaldo presiona para unir. Es la marca registrada del “Manual Jaldo”: utilizar las tensiones y la presión externa para forzar el alineamiento hacia adentro. De la misma manera en que usa el protagonismo de Mansilla para marcarle la cancha a Acevedo, el tranqueño sabe capitalizar los embates ajenos para que los propios busquen su cobijo. Y mencionan las denuncias que aparecieron contra la administración de Rossana Chahla de “la nada”, por parte de una concejala alfarista y en momentos donde el gobernador necesita unir a toda de la dirigencia de cara a una elección que se anticipa chiva. Ante este escenario, surgen tres preguntas clave: ¿Existe alguna posibilidad de que Ana González haya cuestionado al Ejecutivo municipal sin que Alfaro-Ávila estén al tanto? ¿Es posible que los líderes del binomio opositor no le hayan consultado a Jaldo antes de “golpear” a Chahla? ¿Y si todo surgió de “arriba” hacia “abajo”? A los dos primeras interrogantes la respuesta del entorno es un “no” rotundo, mientras que para la última queda un “no sabe/no contesta”.