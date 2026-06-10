Cano advierte sobre la infiltración narco en las estructura políticas de la provincia

Cano dijo que para combatir las estructuras criminales hay que atacar el circuito económico que las sostiene. Por ese motivo, destacó el proyecto de ley que presentó recientemente en la Legislatura para que Tucumán adhiera al Consejo Federal de Delitos Económicos. “La delincuencia económica es el pilar del narcotráfico y de la corrupción estatal. Por eso, necesitamos imperiosamente herramientas de articulación interjurisdiccional para rastrear el lavado de activos, el enriquecimiento ilícito y desarmar las sofisticadas estructuras financieras que sostienen a estas mafias”, agregó.