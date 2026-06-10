Cano advierte sobre la infiltración narco en las estructura políticas de la provincia

“Este decomiso histórico expone de forma alarmante cómo el narcotráfico ha logrado infiltrarse en las estructuras políticas locales. Esto es narcopolítica pura”, afirmó el legislador José Cano al referirse al secuestro de 470 kilos de cocaína en Río Seco. En ese sentido, en un comunicado de prensa señaló que esa situación se ve reflejada “tanto en la detención del ex candidato a concejal y empleado municipal de Famaillá, como en el gravísimo escándalo del ex intendente oficialista de Alberdi jactándose de manejar la droga en su municipio”.
Cano dijo que para combatir las estructuras criminales hay que atacar el circuito económico que las sostiene. Por ese motivo, destacó el proyecto de ley que presentó recientemente en la Legislatura para que Tucumán adhiera al Consejo Federal de Delitos Económicos. “La delincuencia económica es el pilar del narcotráfico y de la corrupción estatal. Por eso, necesitamos imperiosamente herramientas de articulación interjurisdiccional para rastrear el lavado de activos, el enriquecimiento ilícito y desarmar las sofisticadas estructuras financieras que sostienen a estas mafias”, agregó.
El legislador también recordó las declaraciones formuladas semanas atrás por el secretario de Lucha contra el Narcotráfico de la Nación, Martín Verrier, quien había destacado que Tucumán es la tercera provincia del país en investigaciones proactivas y concentra más del 41% de las causas. “La cruda realidad del territorio termina desarmando su discurso burocrático. Solo presumen planillas de escritorio”, manifestó.
Inteligencia previa
En relación con el operativo realizado en Río Seco, el dirigente aseguró que el secuestro del cargamento no fue el resultado de una tarea de inteligencia previa. “El millonario cargamento de Río Seco desnudó de forma dramática la total falta de inteligencia criminal en estos delitos graves”, expresó.
Asimismo, sostuvo que “no fue el resultado de una planificación estratégica, sino un hallazgo meramente fortuito en un control de rutina de Gendarmería”. Para Cano, esa situación “demuestra la alarmante ausencia de investigaciones profundas orientadas a desbaratar a las cúpulas”.
Finalmente, el referente político reclamó un trabajo coordinado entre las distintas áreas involucradas en la lucha contra el narcotráfico y manifestó su respaldo a la investigación que lleva adelante el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz.