Seguridad

Cano advierte sobre la infiltración narco en las estructura políticas de la provincia

El legislador se refirió al secuestro de 470 kilos de cocaína en Río Seco.

José Cano.
José Cano.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

“Este decomiso histórico expone de forma alarmante cómo el narcotráfico ha logrado infiltrarse en las estructuras políticas locales. Esto es narcopolítica pura”, afirmó el legislador José Cano al referirse al secuestro de 470 kilos de cocaína en Río Seco. En ese sentido, en un comunicado de prensa señaló que esa situación se ve reflejada “tanto en la detención del ex candidato a concejal y empleado municipal de Famaillá, como en el gravísimo escándalo del ex intendente oficialista de Alberdi jactándose de manejar la droga en su municipio”.

Cano dijo que para combatir las estructuras criminales hay que atacar el circuito económico que las sostiene. Por ese motivo, destacó el proyecto de ley que presentó recientemente en la Legislatura para que Tucumán adhiera al Consejo Federal de Delitos Económicos. “La delincuencia económica es el pilar del narcotráfico y de la corrupción estatal. Por eso, necesitamos imperiosamente herramientas de articulación interjurisdiccional para rastrear el lavado de activos, el enriquecimiento ilícito y desarmar las sofisticadas estructuras financieras que sostienen a estas mafias”, agregó.

El secuestro de 470 kilos de cocaína :¿quién está detrás del envío de la droga?

El secuestro de 470 kilos de cocaína :¿quién está detrás del envío de la droga?

El legislador también recordó las declaraciones formuladas semanas atrás por el secretario de Lucha contra el Narcotráfico de la Nación, Martín Verrier, quien había destacado que Tucumán es la tercera provincia del país en investigaciones proactivas y concentra más del 41% de las causas. “La cruda realidad del territorio termina desarmando su discurso burocrático. Solo presumen planillas de escritorio”, manifestó.

Inteligencia previa

En relación con el operativo realizado en Río Seco, el dirigente aseguró que el secuestro del cargamento no fue el resultado de una tarea de inteligencia previa. “El millonario cargamento de Río Seco desnudó de forma dramática la total falta de inteligencia criminal en estos delitos graves”, expresó.

Un GPS, clave para seguir la ruta de los 470 kilos de cocaína

Un GPS, clave para seguir la ruta de los 470 kilos de cocaína

Asimismo, sostuvo que “no fue el resultado de una planificación estratégica, sino un hallazgo meramente fortuito en un control de rutina de Gendarmería”. Para Cano, esa situación “demuestra la alarmante ausencia de investigaciones profundas orientadas a desbaratar a las cúpulas”.

Finalmente, el referente político reclamó un trabajo coordinado entre las distintas áreas involucradas en la lucha contra el narcotráfico y manifestó su respaldo a la investigación que lleva adelante el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz.

Temas José CanoTucumánFamailláNarcotráficoRafael Vehils Ruiz
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Encontraron muerto a un director de la empresa de suplementos dietarios de Martín Menem
1

Encontraron muerto a un director de la empresa de suplementos dietarios de Martín Menem

El Tate Modern inaugura una muestra en honor a Julio Le Parc
2

El Tate Modern inaugura una muestra en honor a Julio Le Parc

Reserva de Horco Molle: qué cambió en El Gomero tras la muerte de Benjamín Olariaga
3

Reserva de Horco Molle: qué cambió en El Gomero tras la muerte de Benjamín Olariaga

Seguridad tras la muerte de Benjamín Olariaga: lo que ocurre en otros senderos de la UNT
4

Seguridad tras la muerte de Benjamín Olariaga: lo que ocurre en otros senderos de la UNT

Un millón de adioses para despedir al Indio Solari
5

Un millón de adioses para despedir al Indio Solari

Ranking notas premium
El PJ cambió de apoderado y afloraron todo tipo de especulaciones
1

El PJ cambió de apoderado y afloraron todo tipo de especulaciones

La Cámara de Apelaciones ratificó la cautelar contra Pagani y dejó en manos de la UNT la salida electoral
2

La Cámara de Apelaciones ratificó la cautelar contra Pagani y dejó en manos de la UNT la salida electoral

Sin dictamen, se aplaza la definición por la suba del boleto en San Miguel de Tucumán
3

Sin dictamen, se aplaza la definición por la suba del boleto en San Miguel de Tucumán

UNT: el Consejo Superior se encamina a una nueva postergación de la elección de rector
4

UNT: el Consejo Superior se encamina a una nueva postergación de la elección de rector

Qué decisión tomó la CD de San Martín con Andrés Yllana después del empate con Quilmes
5

Qué decisión tomó la CD de San Martín con Andrés Yllana después del empate con Quilmes

Más Noticias
Encontraron sana y salva a la adolescente desaparecida en Córdoba

Encontraron sana y salva a la adolescente desaparecida en Córdoba

Escándalo en el rugby tucumano: un jugador agredió a un árbitro en el partido entre Corsarios y La Querencia

Escándalo en el rugby tucumano: un jugador agredió a un árbitro en el partido entre Corsarios y La Querencia

Piden investigar a la intendenta de Graneros por presunto enriquecimiento ilícito

Piden investigar a la intendenta de Graneros por presunto enriquecimiento ilícito

Preferiría que no: la inesperada confesión de Nahir Galarza desde la cárcel

"Preferiría que no": la inesperada confesión de Nahir Galarza desde la cárcel

Cuándo y a qué hora será la inauguración del Mundial 2026

Cuándo y a qué hora será la inauguración del Mundial 2026

Estiman en $200 millones el monto por estafas en una concesionaria de Yerba Buena

Estiman en $200 millones el monto por estafas en una concesionaria de Yerba Buena

El secuestro de 470 kilos de cocaína: las dudas que persisten en un caso que rompe moldes

El secuestro de 470 kilos de cocaína: las dudas que persisten en un caso que rompe moldes

Un ex candidato a concejal de Famaillá fue detenido por el secuestro de 470 kilos de cocaína

Un ex candidato a concejal de Famaillá fue detenido por el secuestro de 470 kilos de cocaína

Comentarios