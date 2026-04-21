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Qué medidas incluye el protocolo que activó Educación frente a las amenazas de tiroteo

El Gobierno puso en vigencia un documento estratégico para orientar a la comunidad educativa en el abordaje de estas situaciones.

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Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Ministerio de Educación de Tucumán activó hoy un protocolo ante reiteradas amenazas de tiroteos en escuelas para orientar a docentes y familias y garantizar la seguridad estudiantil.
  • El documento del Gabinete Pedagógico surge tras el aumento de alertas violentas. Establece pautas de diálogo, límites claros y articulación con salud y fuerzas de seguridad locales.
  • La medida busca transformar la respuesta institucional, tratando las amenazas como delitos y no bromas, involucrando a padres para prevenir y contener futuros episodios de violencia.
Resumen generado con IA

Ante la reiteración de amenazas de tiroteo en establecimientos educativos, el Gobierno de Tucumán puso en vigencia un documento estratégico destinado a orientar a la comunidad educativa en el abordaje de este tipo de situaciones. La medida busca brindar herramientas claras para garantizar la contención y el cuidado de los estudiantes.

La iniciativa es impulsada por la ministra de Educación, Susana Montaldo, y está dirigida a directivos, docentes y familias. El objetivo es ordenar la intervención ante este tipo de hechos, priorizando respuestas pedagógicas situadas y prácticas de cuidado que eviten la confusión de roles dentro de las instituciones.

El documento, titulado “Orientaciones para el abordaje de amenazas de tiroteo en instituciones educativas”, fue elaborado por el Gabinete Pedagógico Interdisciplinario (GPI) del Ministerio de Educación. Según se informó, su finalidad es encuadrar las intervenciones en territorio y ofrecer criterios comunes de actuación frente a episodios que generan preocupación y tensión en la comunidad escolar.

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Las líneas de acción propuestas se desarrollan en concordancia con el Decreto N.º 772/7 del Poder Ejecutivo provincial. Además, en situaciones que impliquen la presencia efectiva de armas o la comunicación con los medios, las instituciones deberán remitirse a la Guía Provincial para el Abordaje de Situaciones Escolares Complejas.

Las claves del nuevo protocolo

El texto establece tres pilares fundamentales para organizar la respuesta ante una amenaza. En primer lugar, se destaca la responsabilidad institucional y la importancia de la escucha, promoviendo espacios de diálogo que permitan canalizar la incertidumbre y evitar la circulación de versiones no verificadas. También se recomienda articular con las fuerzas de seguridad y el sistema de salud según la gravedad del caso.

¿Cómo cambió la rutina escolar en Tucumán tras las amenazas de tiroteos?

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En segundo término, se plantea el trabajo con los estudiantes mediante instancias de intercambio dentro del ámbito curricular, donde puedan expresar sus interpretaciones sobre lo ocurrido. En ese sentido, la guía aclara que una amenaza de muerte no constituye una broma, sino un delito y una forma de violencia que debe ser abordada colectivamente.

El tercer eje apunta a la implicación de las familias, convocando a padres y tutores a fortalecer su presencia en la vida cotidiana de los jóvenes. El documento remarca que la fijación de límites claros no responde a una lógica punitiva, sino que constituye una práctica de cuidado que aporta contención y organización.

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