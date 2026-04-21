Qué medidas incluye el protocolo que activó Educación frente a las amenazas de tiroteo

Las claves del nuevo protocolo

El texto establece tres pilares fundamentales para organizar la respuesta ante una amenaza. En primer lugar, se destaca la responsabilidad institucional y la importancia de la escucha, promoviendo espacios de diálogo que permitan canalizar la incertidumbre y evitar la circulación de versiones no verificadas. También se recomienda articular con las fuerzas de seguridad y el sistema de salud según la gravedad del caso.